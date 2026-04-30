Vila-real replica los 200.000 euros para los Vilabons y reclama la misma aportación a Generalitat y Diputación

La corporación municipal de Vila-real ha dado luz verde este jueves a la moción presentada por el PSPV-PSOE para reclamar a la Generalitat y a la Diputación que se sumen a la campaña Vilabons de apoyo al comercio local, aportando la misma cantidad que destina el Ayuntamiento: 200.000 euros. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de los socialistas, Compromís, Vox y los ediles no adscritos Manu Rubert y Dora Saura y la única oposición del PP.

Precisamente, los populares han defendido su voto en contra tras rechazar el PSPV-PSOE una enmienda en la que apuntaban a la posibilidad de destinar en torno a la mitad de los 800.000 euros que asignan las administraciones autonómica y provincial al fondo de cooperación como aportación de estas instituciones a la campaña de bonos al comercio, que se implantaron hace dos años y a los que en el 2025 el consistorio ya financió con 200.000 euros.

Imagen del pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación municipal de Vila-real y correspondiente al mes de abril. / Mediterráneo

El concejal del área, Xus Madrigal, ha descartado asumir la propuesta del PP al entender que el objetivo no es restar 400.000 euros del fondo de cooperación, "que se destinarán a otras acciones, como el asfaltado de caminos que ustedes (los populares) también reclaman", sino que las administraciones en cuestión se comprometan a aportar la misma cifra que el Ayuntamiento de Vila-real "para reforzar las ayudas" al comercio local.

Dos convocatorias

Asimismo, el edil Madrigal ha adelantado en el mismo pleno que la campaña de Vilabons de este año se dividirá en dos tandas, a diferencia de la única que se llevó a cabo en el último trimestre del 2025, de manera que se realizará una antes del verano y otra entre los meses de octubre y noviembre. Una decisión cuyo objetivo es diversificar las épocas de su aplicación y beneficiar al máximo número de clientes y de establecimientos posibles, en colaboración con la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi).

Deuda a proveedores El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado durante el pleno ordinario de este jueves que, a lo largo de la próxima semana, se saldarán a los proveedores en torno a siete millones de euros que todavía les adeuda el consistorio por trabajos o servicios realizados, básicamente, durante el pasado ejercicio del 2025. En este sentido, el munícipe ha advertido a los concejales vila-realenses que "se preparen" porque, a pesar de que vienen las fiestas de Sant Pasqual, se convocarán "dos o tres plenos extraordinarios para aprobar las relaciones de pago que restan para poner fin a una deuda que supera los ocho millones de euros". Además, ha señalado que, una vez superados los problemas de personal en la oficina presupuestaria del Ayuntamiento, "nos estamos poniendo al día en el abono de las facturas" y que, como ha apuntado, en estos momentos es una de las prioridades básicas de la gestión de gobierno municipal.

Al respecto, el concejal y portavoz del grupo socialista ha recordado que los 344 negocios que lo hayan solicitado se beneficiarán de una bonificación del 95% del IBI que supone una reducción de ingresos para las arcas municipales de 320.000 euros, "que se suman a la aportación de 200.000 euros para los bonos comerciales, los 110.000 de los convenios singulares con Ucovi y la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi), de manera que este año inyectaremos más de 600.000 euros directos al sector".

En concreto, tal y como ha detallado Madrigal, en el listado de establecimientos que se beneficiarán de la bonificación del 95% en el IBI hay 127 de comercio minorista, 124 de hostelería, 21 academias de formación, 14 gimnasios y 57 locales de servicios personales, como peluquerías o negocios de cuidado personal.

En este sentido, el edil ha incidido en el hecho de que, con la aplicación de las bonificaciones en el IBI al sector comercial y de la hostelería, "en los últimos 5 años, el AAyuntamientoha dejado de ingresar 1,5 millones de euros". Y ha aseverado que esta bonificación del 95% en este impuesto "es una medida única no solo en la provincia de Castellón sino también en la Comunitat, y les digo que tampoco he encontrado otra igual en el resto de España".

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha informado de que, una vez pasadas las fiestas patronales de Sant Pasqual se reunirá con los comerciantes para, en la medida de lo posible, aprovechar el nuevo contrato de jardinería para embellecer el centro de la ciudad. Asimismo, también ha adelantado que se instalarán en unas semanas las nuevas papeleras adquiridas para esta área comercial.

Protocolos de hermanamiento

En el pleno ordinario celebrado este jueves, también han salido adelante y por unanimidad los protocolos de hermanamiento de Vila-real con la localidad zaragozana de Torrehermosa, donde nació Sant Pasqual, y también con la de Alcochel de Ariza, con el fin de reforzar los vínculos históricos, culturales y de devoción compartida entre los tres municipios. El edil de Relaciones Institucionales, Diego Vila, ha hecho hincapié en que los vínculos de Vila-real con Torrehermosa y Alconchel de Ariza "continúan vivos en la actualidad", a la vez que ha recordado que se intensificaron las relaciones hace 15 años, con el inicio de la peregrinación al pueblo natal de Sant Pasqual que organiza la Confraria de la Sang y que ya es toda una tradición en los días previos a la celebración de la Semana Santa.

En este sentido, y como ya avanzó Mediterráneo el pasado 7 de marzo, la rúbrica orficial de ambos hermanamientos se llevará a cabo en Vila-real, en el transcurso de las fiestas patronales sampascualinas, concretamente la previsión que se maneja es que las tres delegaciones firmen los documentos el próximo 23 de mayo.

La sesión plenaria también ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Concejalía de Sanidad para la adhesión de la ciudad a la Xarxa Salut y el V Plan de Salud 2022-2030 de la Comunitat Valenciana, así como la ejecución de las obras de sustitución de siete estaciones de comunicación de la red de agua potable, con cargo al canon de saneamiento que gestiona Facsa, la empresa concesionaria del servicio.