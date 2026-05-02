Teatro de calle y hostelería, combinación ganadora en Vila-real

Un total de 19 son los establecimientos que se han sumado a la primera edición de PROFit, una iniciativa impulsada por el FITCarrer, la Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) y varias concejalías del Ayuntamiento con el objetivo de aprovechar y reforzar la sinergia ya existente entre el Festival Internacional de Teatre i Arts de Carrer y la amplia oferta gastronómica de la ciudad.

De hecho, durante la primera jornada del certamen cultural ya se observaron terrazas y en el interior de los establecimientos de restauración llenos, especialmente en el entorno de aquellos espacios en los que se desarrollan los espectáculos incluidos en el FITCarrer.

La nueva iniciativa está destacando por la participación de vecinos y visitantes. / Toni Losas

Una tendencia, la de reponer fuerzas en cualquiera de los bares y restaurantes de Vila-real, que se ha repetido este sábado y se confía en que sea una constante este domingo, jornada en la que se pone punto final no solo al certamen de teatro de calle sino también a otra de las iniciativas en las que Vila-real fue pionera: la Ruta de la Tapa.

Ruta de la Tapa

Y es que, como apunta el presidente de Ashiovi, Emilio Miralles, desde la entidad que dirige ya hace más de una década que se alineó la Ruta de la Tapa con el final del FITCarrer, «con el objetivo de generar sinergias, incrementar el flujo de visitantes y transformar eso en actividad económica real».

Segunda jornada de teatro con el FitCarrer de Vila-real /

Y es que, como apunta, se calcula que entre el 60% y el 70% de las personas que visitan Vila-real por el teatro de calle hace uso de la hostelería de la ciudad, lo que se traduce «en un impacto económico estimado de entre 300.000 y 500.000 euros en el sector».