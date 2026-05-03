Un fondo español invertirá 2,1 millones de euros en crear el segundo parque comercial de Vila-real

Vila-real sigue creciendo a pasos acelerados en la oferta de servicios y de establecimientos comerciales y hosteleros de diversa índole. Y es que la ciudad ha iniciado la cuenta atrás para contar con un segundo parque comercial, que se sumará al de Vila Center, que se ubica en la avenida Itàlia y en el que se emplazan varios establecimientos, como son un Domino’s Pizza, un Sprinter y el centro de ocio Mondivertit, así como una amplia nave en la que hasta hace unos meses estaba el supermercado Cash Domestic y una gasolinera.

En esta ocasión, un fondo inmobiliario español, Onix Capital, se ha interesado en construir el segundo parque comercial de Vila-real, sobre una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, en la que se levantarán cuatro naves que se destinarán a negocios de muebles, hogar, mascotas y gimnasio.

En concreto, la iniciativa se desarrollará en la parte de la parcela que aún está pendiente de urbanizar y que queda delimitada por las avenidas Bèlgica y Arcadi Garcia, junto a las franquicias de comida Popeyes y Burger King. De hecho, las cerca de 80 plazas de aparcamiento que se prevé crear con cargo a esta actuación se sumarán a las que ya dan servicio a ambos establecimientos, por lo que la capacidad de estacionamiento en este complejo comercial y gastronómico será de alrededor de 115 plazas.

Así se distribuirán las naves y la zona de aparcamiento con la urbanización de lo que resta de manzana en esta parcela del acceso sur de Vila-real. / Mediterráneo

De nuevo, el acceso sur de Vila-real tira del crecimiento en la oferta de servicios con este proyecto, en el que la promotora invertirá cerca de 2,1 millones de euros y que se calcula que estará listo en verano del próximo año, lo que facilitará que los establecimientos que se ubicarán en las naves puedan abrir sus puertas de manera casi inmediata o a lo largo del segundo semestre de ese mismo ejercicio.

A preguntas de Mediterráneo, el concejal de Territorio en el Ayuntamiento de Vila-real, Emilio Obiol, señala que, con el desarrollo de este nuevo proyecto empresarial, «se demuestra de manera evidente que el acceso sur se ha consolidado como uno de los espacios de mayor concentración comercial de Vila-real, de manera que la ciudad ejerce su capitalidad de servicios en el sur de la Plana».

Mejoras en el entorno

Con la urbanización de esta zona, se generará también un vial que conectará las avenidas Bèlgica y Arcadi Garcia que pasará a ser de titularidad municipal. Para ello, se procede a llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder crear la nueva calle Carinyena que, en la actualidad, es un estrecho paso peatonal.

El edil Obiol destaca que a la hora de otorgar la correspondiente licencia de obras, «la colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa ha sido fundamental para dar forma a este parque comercial de les Voltes». Y es que, de esta forma, se completará el desarrollo de la amplia manzana de algo más de 11.000 metros cuadrados en la que ya se abrieron meses atrás los restaurantes de comida rápida Popeyes y Burger King que, junto a otros establecimientos, dan forma a una amplia oferta gastronómica y de supermercados en el entorno del hipermercado Carrefour.