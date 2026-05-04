Carla Escamilla llevará la danza contemporánea al Vila-real Talent 2026 de las fiestas de Sant Pasqual

Cada edición del Vila-real Talent descubre al público nuevos nombres del panorama artístico local. Jóvenes profesionales que comienzan a abrirse camino en un sector exigente, pero también lleno de retos, ilusión y satisfacciones. Una de las nuevas caras del Vila-real Talent 2026 será la bailarina de danza contemporánea Carla Escamilla, que afronta con entusiasmo su debut en este espectáculo.

La artista, que viene de una saga de artistas (su padre es Leandre Escamilla, director de Xarxa Teatre) compagina actualmente diferentes proyectos profesionales y formativos. En concreto, trabaja precisamente en Babel, la nueva producción de Xarxa Teatre, que se representó en la plaza Major de Vila-real la noche del viernes en el marco del FITCarrer, y prepara su propia pieza de danza, ESC(A)PARªTE, además de continuar ampliando su formación en la escuela internacional La Faktoria Choreographic, con sede en Pamplona.

La joven Carla Escamilla sigue formándose y compagina sus estudios con su participación en producciones artísticas. / Mediterráneo

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en este espectáculo y estoy muy emocionada. Es todo un orgullo poder formar parte de esta edición”, afirma la joven bailarina, que prepara para la gala una coreografía de danza contemporánea “con algunos elementos sorpresa”.

Sobre el escenario, Escamilla representará “una mente en movimiento, llena de pensamientos”. Y se muestra convencida de que el público disfrutará de una propuesta en la que “cuerpo, música y mente se fusionan”, uno de los ejes de su intervención en el certamen.

Un espacio para el talento de la terreta

La bailarina valora especialmente que el Vila-real Talent ofrezca un escaparate a los jóvenes creadores de la ciudad y su entorno. “Es una oportunidad que nos da voz y espacio a los talentos de la terreta para que la ciudad pueda disfrutar del arte valenciano”, destaca. Asimismo, reconoce que, no obstante, tiene cierta preocupación por el futuro de la danza y de las artes escénicas, aunque asegura que "estoy feliz por poder luchar por mi sueño y por seguir absorbiendo conocimientos que me encantaría compartir en un futuro”.

Con el objetivo de acercar la danza a todos los públicos y llevarla también a la calle, Carla Escamilla defiende una forma de bailar basada en la expresión y el compromiso. Su principio como artista, señala, es “utilizar mi cuerpo como recurso expresivo capaz de transmitir injusticias, pensamientos e ideas”.