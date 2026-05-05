Caixa Rural Vila-real aumenta un 26,71% sus beneficios y alcanza los 3,05 millones en el 2025

Caixa Rural Vila-real cerró el ejercicio del 2025 con un beneficio de 3,05 millones de euros, lo que supone un incremento del 26,71% respecto al año anterior. Los socios de la entidad han aprobado esta tarde las cuentas anuales en el transcurso de la asamblea general celebrada en su centro social, donde también han dado el visto bueno a la gestión del último ejercicio.

El resultado positivo obtenido el pasado año se destinará a reforzar tanto la dimensión social como la solvencia de la cooperativa de crédito. En concreto, 284.000 euros irán destinados a la financiación de las actividades de la Fundació Caixa Rural Vila-real, otros 495.000 euros se aplicarán a la remuneración del capital social de los socios, mientras que el resto se incorporará a las reservas de la entidad “para poder afrontar tiempos difíciles, que seguro que llegarán”, ha asegurado el director general, Manuel Cubertorer.

Los integrantes de la junta directiva de Caixa Rural Vila-real, encabezados por la presidenta, Sonia Sánchez, durante la asamblea general de la entidad. / Mediterráneo

La presidenta de la entidad, Sonia Sánchez, ha destacado en su intervención que “el 2025 ha sido un ejercicio de consolidación y crecimiento para Caixa Rural Vila-real, en un entorno económico complejo”. En este sentido, ha subrayado que, en un contexto marcado por la moderación del crecimiento, la progresiva normalización de la política monetaria y las tensiones geopolíticas internacionales, la entidad “ha sabido mantener el rumbo con prudencia, solvencia y vocación de servicio”.

"Seguimos siendo fieles a nuestro modelo de entidad financiera de proximidad y continuamos trabajando con un objetivo claro: acompañar a las personas, familias, empresas y colectivos de nuestro entorno en sus proyectos vitales y profesionales" Sonia Sánchez — Presidenta de Caixa Rural Vila-real

Sánchez ha afirmado ante los socios presentes en la asamblea que Caixa Rural Vila-real mantiene intacta su vocación como entidad financiera de proximidad. “Continuamos trabajando con un objetivo claro: acompañar a las personas, familias, empresas y colectivos de nuestro entorno en sus proyectos vitales y profesionales”, ha señalado. Y ha añadido que este compromiso se refleja “no solo en unos resultados económicos sólidos, sino también en la confianza creciente de nuestros socios y clientes, y en el arraigo social que define esta manera de entender cómo ha de ser una entidad financiera en su dimensión económica y social”.

Más masa social

Por su parte, el director general de Caixa Rural Vila-real, Manuel Cubertorer, ha indicado que el ejercicio 2025 confirma que la caja “sigue creciendo y teniendo una gran influencia económica y social en nuestra ciudad”. La entidad ha superado la barrera de los 13.000 socios, hasta alcanzar los 13.095, y cuenta ya con 29.070 clientes. Además, la confianza de los socios ha propiciado un incremento del capital social, que se sitúa en 21,1 millones de euros, un 10,7% más.

Cubertorer también ha detallado que la cifra de balance se situó en 2025 en 501,9 millones de euros, un 13,2% más que en el ejercicio precedente. Asimismo, el negocio de balance minorista creció un 15,6%, hasta los 664,2 millones de euros, mientras que los recursos gestionados minoristas aumentaron un 16,3%, hasta situarse en 574,2 millones de euros.

En este sentido, el director general ha remarcado que “el ejercicio ha estado marcado por una evolución muy positiva de nuestra actividad”. Según ha explicado, el crecimiento se ha visto impulsado tanto por los recursos de balance, especialmente los depósitos a la vista, como por los recursos fuera de balance, con una evolución destacada de los fondos de inversión. Además, ha avanzado que la entidad confía en que los resultados que se alcancen en el actual ejercicio del 2026 estén en consonancia con los del 2025, pese a la incertidumbre geopolítica mundial.

En cuanto a la calidad crediticia, Cubertorer ha destacado que se ha mantenido en “niveles excelentes”, con una tasa de morosidad del 1,49%, un 20,74% menor que en el ejercicio anterior y claramente por debajo de la media del sector. “Es fruto de una gestión prudente y rigurosa del riesgo”, ha afirmado. Por su parte, el crédito minorista creció un 19,9%, hasta los 215,8 millones de euros.

Compromiso social

La Fundació Caixa Rural Vila-real ha seguido desplegando en 2025 “una intensa labor social, cultural e inclusiva, estando siempre al lado de las personas y colectivos que más lo necesitan”, en palabras de la presidenta de la entidad, Sonia Sánchez.

Durante el pasado ejercicio, la fundación ha impulsado proyectos estratégicos como XiCaEs, dirigido a personas con necesidades educativas especiales; Neurovila, que presta servicio a personas afectadas por daño cerebral adquirido y otras patologías de origen neurológico; Generant Valors, que reconoce la labor de las entidades sociales de la ciudad; y Efecte Vila-real, el centro de negocios que actúa como motor del emprendimiento local y que mantiene un 100% de ocupación.

El Centro Social de la entidad acogió en 2025 más de 200 actos culturales, con la asistencia de más de 25.000 personas a su salón de actos. También ha seguido desarrollando su actividad el Aula Mentor, la plataforma impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ayuntamiento de Vila-real, que ofrece cerca de 200 cursos en línea.

Sánchez ha destacado, además, que la entidad ha incrementado los talleres de envejecimiento activo y las iniciativas contra la soledad no deseada, “en la línea de nuestro compromiso con las personas”.