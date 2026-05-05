Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón

La provincia de Castellón se dispone, en unos meses, a reabrir una conocida discoteca aunque, muy probablemente, lo hará con un nombre distinto al que tenía antes de que cerrara sus puertas. Y lo hará en un municipio que, en los últimos años, está experimentando una continua progresión ascendente en materia de aterrizaje de nuevos negocios de gastronomía, supermercados y también de ocio.

La cuestión es que, en estos momentos, ya se están realizando trabajos preliminares, básicamente de pintado (el exterior ya presenta una imagen de color gris oscuro, a diferencia del gris claro que la caracterizaba con anterioridad), para resucitar un establecimiento musical que, durante años, fue un referente del ocio juvenil en las comarcas castellonenses, aunque con dos denominaciones distintas.

Se trata de una conocida discoteca, ubicada en el extremo oeste del casco urbano de Vila-real, prácticamente al final del área urbanizada del camino Artana y a escasos metros de la ronda suroeste, de manera que está próxima a naves empresariales y lo suficientemente alejada de la zona residencial como para no generar molestias al vecindario.

El pintado y cambio de color de la que discoteca que volverá a abrir sus puertas es una de las acciones que han llevado a cabo los nuevos propietarios. / Josep Carda

¿Quién está detrás?

Y es que, según ha podido saber Mediterráneo, una empresa vinculada al jugador de fútbol de origen argentino Marcos Senesi, que en la actualidad ejerce en el AFC Bournemouth, equipo de la Premier League, ha adquirido la que fuera la antigua Touché, anteriormente también Namala. El defensa central fue uno de los nombres que sonaban para reforzar el FC Barcelona, pero que, al parecer, ya habría llegado a un preacuerdo con el Tottenham para las próximas tres temporadas, según publica el diario Sport. Incluso su nombre llegó a casi vincularse al Villarreal CF el verano pasado.

Touché de manera especial, pero también con anterioridad Namala, fue una discoteca referente en el ocio nocturno no solo en la provincia de Castellón sino también en la Comunitat Valenciana. Sus puertas se cerraron definitivamente hace ahora dos años, tras la fiesta de despedida del 20 de abril del 2024 que puso fin a una trayectoria de éxito. Y es que, incluso, por allí pasaron nombres como C. Tangana, Myke Towers, Rels B, Bad Gyal o Becky G, quienes consolidaron su prestigio en la zona.

Tras su cierre, la nave se utilizó esporádicamente para realizar algunas fiestas puntuales, mientras se puso a la venta por 800.000 euros, según lo que publicó en un portal inmobiliario. El recinto, de unos 1.400 metros cuadrados de superficie útil (contando los espacios a distinto nivel) cuenta con dos salas de baile , tres salas VIP insonorizadas, pantalla led, techos insonorizados y, como se apuntaba en el mismo portal, con “licencia en vigor hasta las 7.30 horas”, lo que se corresponde con establecimientos de salas de fiesta, discotecas y salas de baile.