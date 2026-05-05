El PP reclama al Gobierno que "abone los 12,3 millones de euros que debe a Vila-real y que frene su asfixia fiscal”

El portavoz del Partido Popular de Vila-real, Adrián Casabó, ha instado al alcalde de Vila-real, José Benlloch, a "exigir al Gobierno de Sánchez que frene su asfixia fiscal y abone los 12,3 millones de euros que adeuda a Vila-real desde el año 2023". “Pedimos a Benlloch que priorice su papel de alcalde frente al de representante de Sánchez en nuestra ciudad y que exija al Gobierno de España con la misma fuerza que ataca a las administraciones gobernadas por el Partido Popular”, apunta.

Para el líder de los populares en la ciudad, "la retención de la Participación de los Ingresos de los tributos del Estado (PIE) resulta muy perjudicial para Vila-real”. Y añade que, "solo en el mes de abril dejamos de percibir 352.639,62 euros y desde el 1 de enero la cifra asciende ya a 966.828,07 euros”. “Reclamamos lo que es justo: una actualización real de las entregas a cuenta según el aumento de la recaudación del Estado y el aumento de población que ha experimentado nuestra ciudad en los últimos años”, señala.

“Ese dinero es el que ha recaudado Sánchez del bolsillo de los vila-realenses y que ahora no llega a nuestro Ayuntamiento. Cuesta creer el silencio cómplice de Benlloch que, lejos de alzar la voz ante esta injusticia, parece más preocupado en no enfadar a los líderes socialistas para garantizarse un puesto en las listas del PSPV que en gestionar correctamente su ciudad y defender los intereses de nuestros vecinos”, asevera Casabó.

"Vamos a exigir hasta el último euro"

“Desde el PP lo tenemos claro y vamos a exigir hasta el último euro que le corresponde a nuestra ciudad, reclamando a todas las administraciones lo que merecemos, gobierne quien gobierne”, afirma el portavoz popular, quien asegura asombrarse "al ver cómo el alcalde ataca a administraciones gobernadas por el PP mientras guarda silencio ante el Gobierno de Sánchez”.

Casabó incide en que, “a pesar de sufrir también la infrafinanciación del Gobierno de España, ni la Diputación ni la Generalitat han dejado de invertir en Vila-real”. Y defiende que "el Consell que preside Pérez Llorca destina cada año más de 2 millones para servicios sociales o más de 1,7 millones para garantizar la escolarización gratuita de 0 a 3 años a más de 500 familias de Vila-real. Y a ello, el popular suma "inversiones importantes en educación, sanidad, mejora de áreas industriales o depuración de aguas".

Asimismo, insiste en que "por su parte, la Diputación liderada por Marta Barrachina ha hecho posible mejoras en instalaciones deportivas como la piscina Yurema Requena o el campo de fútbol de Flors, así como la remodelación del albergue del Termet".