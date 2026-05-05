Vila-real calienta motores para las fiestas de Sant Pasqual con el tardeo solidario del Rotary
La tercera edición de esta cita es el próximo sábado, 9 de mayo, a partir de las 18.00 horas y en la plazoleta existente entre el Mercat Central y la iglesia arciprestal
Los vila-realenses y vecinos de otros municipios que quieran dedicar la tarde del próximo sábado, 9 de mayo, a un fin solidario a la vez que lúdico tienen una nueva cita con el tardeo que organiza el Club Rotary de Vila-real, de nuevo y por segundo año consecutivo, en La Plazuela, el local vinculado al Mercat Central.
De esta forma, desde la organización que actualmente preside Manu Notari, vuelven a volcarse en la convocatoria de un evento que, año tras año, atrae a cientos de personas y se erige como uno de los platos fuertes de los días previos al inicio de las fiestas patronales de Sant Pasqual.
Música y tardeo para luchar contra el cáncer en Vila-real
En esta ocasión, la entidad beneficiaria de la recaudación que se consiga con el tardeo solidario del Rotary de Vila-real será la Fundació Tots Units, que viene trabajando desde hace décadas en promover la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.
Empieza la fiesta
La cita, bajo el lema ¡Tus planes también pueden cambiar vidas!, arrancará a las 18.00 horas en la misma plazoleta existente entre el Mercat Central y la iglesia arciprestal y, además de poder disfrutar de la consumición de bebidas y tapeo a base de jamón recién cortado por auténticos profesionales, no faltará la actuación de Alejandro Díaz y su banda, que ofrecerán su “música para una buena causa”.
Asimismo, se habilitará un espacio para el photocall en el que quienes lo deseen puedan inmortalizar su participación en la tercera edición del tardeo solidario que el Rotary de Vila-real organiza como preámbulo de las fiestas patronales y en el que colaboran diferentes instituciones y establecimientos de la ciudad.
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