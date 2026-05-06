FESTEJOS PATRONALES
El Consell Rector de Festes de Vila-real da el 'OK' al programa para Sant Pasqual 2026
El popular llibret con los más de 200 actos de las celebraciones patronales de mayo se presentará públicamente el próximo martes
El Consell Rector de Festes de Vila-real se ha reunido este miércoles para aprobar el programa oficial de las fiestas patronales de Sant Pasqual, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo. La programación incluirá cerca de 200 actos pensados para todos los públicos, combinando tradición, cultura, música y ocio con el objetivo de honrar al patrón de la ciudad.
La reunión ha estado presidida por la concejala del área, Miriam Caravaca, junto al presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona. Durante la sesión, Carmona ha avanzado algunas de las novedades del programa, que, como es habitual, se presentará oficialmente el martes previo al inicio de los festejos. Este año, la coincidencia del día del patrón en domingo ha hecho necesario introducir algunos ajustes en la programación para no perder ninguno de los actos previstos, como ya adelantó Mediterráneo.
Avance del programa de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: los actos confirmados
En este sentido, la misa en honor a San Isidro se celebrará antes del acto de apertura de las fiestas, el viernes 15, a las 11.00 horas. La tradicional cabalgata se mantendrá el primer domingo, pero en esta ocasión tendrá carácter nocturno e irá seguida de la actuación de la orquesta Panorama en el parque de la Mayorazga. Por otra parte, el concurso de paellas para peñas tendrá lugar el segundo sábado de fiestas, mientras que el homenaje al hombre y la mujer de mayor edad, que habitualmente se celebra el primer domingo, se trasladará al lunes, jornada festiva en la localidad y tradicional Nit de la Xulla.
Trabajo de la Junta de Festes
Desde el consistorio han agradecido el trabajo de la Junta de Festes, la Comissió de Penyes y el personal técnico de la Concejalía, destacando que "este esfuerzo conjunto permite que Vila-real cuente con actos de calidad, abiertos a toda la ciudadanía y fieles a las raíces y tradiciones locales". Asimismo, han puesto especial énfasis en "la implicación de las asociaciones sociales y culturales de la ciudad, cuya participación resulta fundamental para mantener vivas las tradiciones y garantizar la continuidad de los festejos de generación en generación".
Con este amplio programa, Vila-real se prepara para vivir unas fiestas patronales que conjugan tradición e innovación, con una clara apuesta por la participación ciudadana y la calidad de los actos.
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