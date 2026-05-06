Macrosopar de Veïns y 'allioli' antes de la Xulla: Vila-real activa la cuenta atrás para Sant Pasqual 2026

Alrededor de 2.500 tíquets son los que se ponen desde ya a la venta, al precio simbólico de un euro, para poder reservar mesa y silla en la 24ª edición del Macrosopar de Veïns i Veïnes de Vila-real con motivo de las fiestas patronales de Sant Pasqual. La cita está organizada por las concejalías de Fiestas y de Participación Ciudadana, junto con la Junta de Festes, y cuenta con la colaboración de las diferentes entidades vecinales de la ciudad.

En concreto, el acto tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo, a las 21.00 horas, y, como es habitual en estas primeras fiestas patronales del año, se celebrará en la plaza situada frente al Estadio de la Cerámica.

Imagen del cartel anunciador del Macrosopar de 'pa i porta' de las fiestas de Sant Pasqual. / Mediterráneo

Precisamente, este miércoles se ha presentado el cartel de este evento gastronómico y festivo, basado en la tradición del pa i porta, en el que la organización pone a disposición de las personas participantes las mesas, las sillas, la bebida y algunos productos para picar.

En esta ocasión, el Showman del Serrucho volverá a poner la música y el humor a la macrocena vecinal de Sant Pasqual, como ya hizo en mayo de 2025. Además, también actuará el grupo de bailes latinos del barrio del Hospital.

Los tíquets pueden adquirirse hasta el 11 de mayo en las sedes de las asociaciones vecinal y en el ayuntamiento. Un tíquet que, además de dar derecho a mesa y silla, también permite participar en la rifa que se desarrollará durante la cita y que supondrá el reparto de regalos entre las personas asistentes.

Fiesta de Interés Turístico Provincial

Por otro lado, también se ha presentado este miércoles la iniciativa de hacer allioli antes de la Xulla, para conmemorar que esta popular celebración es Fiesta de Interés Turístico Provincial. El evento lo organizan la Junta de Festes y la concejalía que encabeza la edila Miriam Caravaca, con la colaboración de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

El salón de plenos ha acogido este miércoles la presentación de la iniciativa de elaborar 'allioli' antes de la Xulla. / Mediterráneo

La cita tendrá lugar en la tarde del lunes 18 de mayo, y para poder participar en ella es necesario adquirir los tíquets solidarios, por un donativo de 3 euros, que dan derecho a disponer de un mortero y un mazo, así como los ingredientes necesarios para elaborar la típica salsa que se suele acompañar a la carne a la brasa tradicional en la popular Nit de la Xulla.

Este es el cartel que anuncia la cita para elaborar 'allioli' antes de disfrutar de la tradicional Xulla por las calles de Vila-real.. / Mediterráneo

En esta ocasión, las 750 participaciones disponibles se pondrán a la venta a partir del próximo lunes, en horario de mañana en el ayuntamiento y de tarde en la Fundació Caixa Rural Vila-real. Además, la cantidad que se recaude en esta actividad se entregará a la Juventud Carmelita (JuCar). Asimismo, y como ha explicado a Mediterráneo la concejala Caravaca, solo se podrán comprar dos tíquets por persona como máximo, con el objetivo de que su distribución sea lo más ecuánime posible.