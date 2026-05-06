El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles

La música techno y electrónica en España vive un momento claramente expansivo, quizá el más visible desde la gran cultura club de los 90 y los primeros años del 2000, pero con una diferencia importante: ahora ya no se mueve solo en la noche o en circuitos minoritarios, sino también en festivales masivos, tardeos, eventos al aire libre, redes sociales y grandes carteles generalistas.

La clave es que la electrónica ha dejado de ser algo que movía a cierto colectivo en aquellos años para ocupar una posición central en el ocio joven, con eventos que agotan entradas, especialmente desde la pandemia, y la apertura de nuevos locales, no solo en España, sino también en las principales ciudades de Europa.

Y, de hecho, la provincia de Castellón contará en unos meses con un nuevo templo del techno, con la reapertura de la antigua discoteca Touché de Vila-real que, como adelantó ayer Mediterráneo, ha sido adquirida por una empresa vinculada al jugador argentino de la Premier League, Marcos Senasi, y que, como apuntaron a este rotativo fuentes de la mercantil, la previsión es que vuelva a abrir sus puertas el próximo mes de septiembre. “Aún queda mucho trabajo por hacer, ya que la remodelación es importante”, aseguran, aunque confían en que este renovado espacio de ocio pueda estar operativo, a ser posible, para las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia.

Distribución de espacios

Asimismo, apuntan que, aunque guardará ciertas similitudes con la antigua Touché, las labores a llevar a cabo en las próximas semanas se dirigen, entre otros aspectos, a acometer las acciones necesarias para permitir que las dos pistas principales, la de música electrónica y la de música convencional, puedan estar en marcha al unísono, sin que interfieran la una con la otra.

La música techno y la convencional se combinarán y convivirán simultáneamente en las dos pistas principales del complejo. / MINIFONT

La noticia de la próxima reapertura de la discoteca que se ubica en el número 63 del camino Artana de Vila-real fue este martes uno de los temas recurrentes en aquellos establecimientos frecuentados especialmente por jóvenes. Y es que la atención está puesta ahora en el anuncio oficial de la reapertura de este establecimiento, del que, por el momento, no se ha hecho pública su nueva denominación.

De esta forma, y de cumplirse los pronósticos de los impulsores de la iniciativa, el local que durante una década fue un referente del ocio juvenil en la provincia de Castellón y en la Comunitat, volverá a formar parte de la oferta de discotecas, después de una disminución continuada en los últimos años de este tipo de negocios, como consecuencia de los cambios generacionales y de preferencias del colectivo juvenil experimentados, de manera especial, desde la pandemia del covid-19, como apuntan profesionales vinculados al sector.