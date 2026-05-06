Vila-real reclama a la Generalitat dos documentos pendientes para dar la licencia para el centro de salud Torrehermosa

El Ayuntamiento de Vila-real está a la espera de que la Generalitat aporte la documentación pendiente para poder continuar con la tramitación y conceder finalmente la licencia que dará luz verde al inicio de las obras del centro de salud IV Torrehermosa. Según el último informe emitido por los servicios técnicos municipales, fechado este lunes, todavía faltan dos documentos imprescindibles para autorizar la actuación con todas las garantías: el certificado de compatibilidad urbanística y la declaración responsable ambiental.

La presentación de ambos documentos, “de carácter sencillo”, afirman desde el consistorio, permitiría desbloquear la licencia de obras de un proyecto largamente esperado por la ciudad, que lleva más de tres años reclamando la puesta en marcha de este recurso sanitario. Desde el consistorio insisten en que el Ayuntamiento es “el primer interesado” en que las obras comiencen cuanto antes, a la vez que subrayan que “todo aquello que ha dependido de la administración local se ha tramitado con la máxima celeridad”.

Al respecto, desde el ejecutivo local liderado por el alcalde, José Benlloch, hacen hincapié en que “la apuesta municipal por este proyecto ha sido clara desde el inicio”, hasta el extremo, indican, que “el Ayuntamiento podría haber exigido a la Generalitat, administración competente en materia sanitaria, la construcción de un centro de salud completamente nuevo en un solar. Sin embargo, ante la necesidad urgente de disponer de este servicio, el colapso del sistema sanitario, el crecimiento de Vila-real, que ya supera los 55.000 habitantes, y la necesidad de reforzar los servicios esenciales en la zona centro, se optó por ceder un edificio de uso municipal de 1.500 metros cuadrados”.

Una decisión que, como apuntan, “ha supuesto para la ciudad renunciar a un inmueble destinado hasta ahora a usos culturales y educativos, como la antigua biblioteca central, la biblioteca infantil y la EPA. Además, ha obligado al consistorio a reubicar estos servicios en otros espacios municipales, sin ayuda externa y asumiendo incluso prestaciones que no son competencia directa del Ayuntamiento”. Y es que, como defienden, “el objetivo prioritario ha sido facilitar que los profesionales sanitarios puedan volver cuanto antes a prestar el servicio en este centro de salud”.

Inicio de la tramitación

Asimismo, informan que la tramitación de la licencia de obras se inició formalmente el 27 de febrero de 2026, “un día después de que el pleno municipal aprobara una moción para exigir a la Generalitat la puesta en marcha del centro sanitario. Ese día, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública presentó el proyecto y la solicitud de licencia ante el Ayuntamiento”.

Una vez recibida la documentación, los servicios técnicos municipales procedieron a su análisis y detectaron varias deficiencias. Entre ellas figuraba la falta de visado de los colegios profesionales competentes, un requisito obligatorio para poder avanzar en la tramitación. Por este motivo, el Ayuntamiento requirió su subsanación y la Generalitat volvió a presentar la documentación corregida el 26 de marzo de 2026, como apuntan desde el gobierno local.

Y añaden que, “tras una nueva revisión, los técnicos municipales emitieron el informe del 4 de mayo, en el que se solicita ahora la aportación del certificado de compatibilidad urbanística y de la declaración responsable ambiental”. Una vez se presenten estos documentos, la licencia podrá seguir adelante y las obras del centro de salud Torrehermosa tendrán luz verde para iniciarse.

La ejecución del proyecto, pendiente de licitarse

Aun así, la Generalitat Valenciana todavía no ha licitado el proyecto de ejecución de los trabajos necesarios para que el ambulatorio de Torrehermosa vuelva a estar disponible, con el personal sanitario que la Conselleria de Sanitat tendrá que asignar al mismo. Un proceso que, como viene siendo habitual, tardará varios meses en completarse, de manera que aún sigue siendo una incógnita a día de hoy la fecha en la que arrancarán las labores de reforma a realizar en el edificio de la calle Solades ni cuál será la mercantil que las ejecutará.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento recalcan que los servicios técnicos municipales han trabajado en todo momento, y continuarán haciéndolo, de manera coordinada con la Conselleria para que el nuevo centro sanitario sea una realidad lo antes posible. El proyecto está considerado una infraestructura clave para aliviar la presión asistencial, mejorar la atención sanitaria en Vila-real y dotar de servicios a una zona céntrica de la ciudad que lleva años esperando este recurso.