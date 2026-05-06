Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo templo del technoBúsqueda agresor sexualAdiós a la baliza v-16Perro atrapado edificioPremio aceite CastellónPrograma fiestas Sant Pere
instagramlinkedin

REIVINDICADO PROYECTO

Vila-real reclama a la Generalitat dos documentos pendientes para dar la licencia para el centro de salud Torrehermosa

La Conselleria de Sanitat tiene que aportar el certificado de compatibilidad urbanística y la declaración responsable ambiental para culminar los trámites

La Generalitat ya ha solicitado licencia de obras para el centro de salud Torrehermosa, pero la licitación de la ejecución de las mismas aún está pendiente.

La Generalitat ya ha solicitado licencia de obras para el centro de salud Torrehermosa, pero la licitación de la ejecución de las mismas aún está pendiente. / Josep Carda

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real está a la espera de que la Generalitat aporte la documentación pendiente para poder continuar con la tramitación y conceder finalmente la licencia que dará luz verde al inicio de las obras del centro de salud IV Torrehermosa. Según el último informe emitido por los servicios técnicos municipales, fechado este lunes, todavía faltan dos documentos imprescindibles para autorizar la actuación con todas las garantías: el certificado de compatibilidad urbanística y la declaración responsable ambiental.

La presentación de ambos documentos, “de carácter sencillo”, afirman desde el consistorio, permitiría desbloquear la licencia de obras de un proyecto largamente esperado por la ciudad, que lleva más de tres años reclamando la puesta en marcha de este recurso sanitario. Desde el consistorio insisten en que el Ayuntamiento es “el primer interesado” en que las obras comiencen cuanto antes, a la vez que subrayan que “todo aquello que ha dependido de la administración local se ha tramitado con la máxima celeridad”.

El futuro centro de salud Torrehermosa de Vila-real sale del atasco con la petición de licencia de obras

Al respecto, desde el ejecutivo local liderado por el alcalde, José Benlloch, hacen hincapié en que “la apuesta municipal por este proyecto ha sido clara desde el inicio”, hasta el extremo, indican, que “el Ayuntamiento podría haber exigido a la Generalitat, administración competente en materia sanitaria, la construcción de un centro de salud completamente nuevo en un solar. Sin embargo, ante la necesidad urgente de disponer de este servicio, el colapso del sistema sanitario, el crecimiento de Vila-real, que ya supera los 55.000 habitantes, y la necesidad de reforzar los servicios esenciales en la zona centro, se optó por ceder un edificio de uso municipal de 1.500 metros cuadrados”.

Una decisión que, como apuntan, “ha supuesto para la ciudad renunciar a un inmueble destinado hasta ahora a usos culturales y educativos, como la antigua biblioteca central, la biblioteca infantil y la EPA. Además, ha obligado al consistorio a reubicar estos servicios en otros espacios municipales, sin ayuda externa y asumiendo incluso prestaciones que no son competencia directa del Ayuntamiento”. Y es que, como defienden, “el objetivo prioritario ha sido facilitar que los profesionales sanitarios puedan volver cuanto antes a prestar el servicio en este centro de salud”.

Inicio de la tramitación

Asimismo, informan que la tramitación de la licencia de obras se inició formalmente el 27 de febrero de 2026, “un día después de que el pleno municipal aprobara una moción para exigir a la Generalitat la puesta en marcha del centro sanitario. Ese día, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública presentó el proyecto y la solicitud de licencia ante el Ayuntamiento”.

Vila-real exige a la Conselleria informe sobre el centro de salud Torrehermosa tras retrasos en la redacción del proyecto

Una vez recibida la documentación, los servicios técnicos municipales procedieron a su análisis y detectaron varias deficiencias. Entre ellas figuraba la falta de visado de los colegios profesionales competentes, un requisito obligatorio para poder avanzar en la tramitación. Por este motivo, el Ayuntamiento requirió su subsanación y la Generalitat volvió a presentar la documentación corregida el 26 de marzo de 2026, como apuntan desde el gobierno local.

Y añaden que, “tras una nueva revisión, los técnicos municipales emitieron el informe del 4 de mayo, en el que se solicita ahora la aportación del certificado de compatibilidad urbanística y de la declaración responsable ambiental”. Una vez se presenten estos documentos, la licencia podrá seguir adelante y las obras del centro de salud Torrehermosa tendrán luz verde para iniciarse.

La ejecución del proyecto, pendiente de licitarse

Aun así, la Generalitat Valenciana todavía no ha licitado el proyecto de ejecución de los trabajos necesarios para que el ambulatorio de Torrehermosa vuelva a estar disponible, con el personal sanitario que la Conselleria de Sanitat tendrá que asignar al mismo. Un proceso que, como viene siendo habitual, tardará varios meses en completarse, de manera que aún sigue siendo una incógnita a día de hoy la fecha en la que arrancarán las labores de reforma a realizar en el edificio de la calle Solades ni cuál será la mercantil que las ejecutará.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento recalcan que los servicios técnicos municipales han trabajado en todo momento, y continuarán haciéndolo, de manera coordinada con la Conselleria para que el nuevo centro sanitario sea una realidad lo antes posible. El proyecto está considerado una infraestructura clave para aliviar la presión asistencial, mejorar la atención sanitaria en Vila-real y dotar de servicios a una zona céntrica de la ciudad que lleva años esperando este recurso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
  2. El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
  3. Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón
  4. La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló
  5. Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes
  6. Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
  7. Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
  8. La mujer que desafía los límites de una tradición de más de siete siglos en Castellón

Vila-real reclama a la Generalitat dos documentos pendientes para dar la licencia para el centro de salud Torrehermosa

Vila-real reclama a la Generalitat dos documentos pendientes para dar la licencia para el centro de salud Torrehermosa

Vila-real i Ecovidrio impulsen una innovadora campanya per a millorar el reciclatge de vidre amb intel·ligència artificial

Vila-real i Ecovidrio impulsen una innovadora campanya per a millorar el reciclatge de vidre amb intel·ligència artificial

Macrosopar de Veïns y 'allioli' antes de la Xulla: Vila-real activa la cuenta atrás para Sant Pasqual 2026

Macrosopar de Veïns y 'allioli' antes de la Xulla: Vila-real activa la cuenta atrás para Sant Pasqual 2026

El nuevo templo de la música techno que abrirá en Vila-real: Todos los detalles

El nuevo templo de la música techno que abrirá en Vila-real: Todos los detalles

Avance del programa de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: los actos confirmados

Avance del programa de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: los actos confirmados

Caixa Rural Vila-real aumenta un 26,71% sus beneficios y alcanza los 3,05 millones en el 2025

Caixa Rural Vila-real aumenta un 26,71% sus beneficios y alcanza los 3,05 millones en el 2025

Vila-real calienta motores para las fiestas de Sant Pasqual con el tardeo solidario del Rotary

Vila-real calienta motores para las fiestas de Sant Pasqual con el tardeo solidario del Rotary

El PP reclama al Gobierno que "abone los 12,3 millones de euros que debe a Vila-real y que frene su asfixia fiscal”

El PP reclama al Gobierno que "abone los 12,3 millones de euros que debe a Vila-real y que frene su asfixia fiscal”
Tracking Pixel Contents