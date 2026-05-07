SERVICIO SANITARIO
El PP de Vila-real exige al alcalde Benlloch "no retrasar" la licencia de obras para el centro de salud de Torrehermosa
El portavoz de la formación, Adrián Casabó, denuncia que "el alcalde ha ocultado durante más de dos meses la petición", y le pide “dejar de enredar y colaborar con la Generalitat para que este ambulatorio sea una realidad cuanto antes”
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, Adrián Casabó, exige al alcalde, José Benlloch, "celeridad en la tramitación de la licencia de obras que debe concederse a la Generalitat Valenciana para poder licitar las obras de construcción del centro de salud Torrehermosa. “Vila-real no se puede permitir que el caos en la gestión del gobierno de Benlloch retrase un solo día la tramitación de esta licencia, por lo que pedimos que se pongan todos los recursos necesarios para otorgar cuanto antes ese permiso y que el procedimiento avance”, indica Casabó.
El líder de los populares asegura lamentar que "el equipo de gobierno de PSOE y Compromís siga enredando y ocultara esta petición de licencia de obras, incluso asegurando en el pleno desconocer el estado en el que se encontraba el proceso administrativo del nuevo centro de salud, cuando ya habían recibido la petición de licencia de obras”.
Atención primaria de proximidad
Casabó afirma "no entender porqué los socialistas siguen poniendo palos en las ruedas a la construcción del nuevo ambulatorio que los mismos socialistas, junto a Compromís, cerraron en el año 2016, dejando sin atención primaria de proximidad a más de 3.000 vecinos”. “Pusieron primero todas las trabas posibles durante años para la cesión del edificio por parte del Gobierno de España y ahora ocultan la solicitud de Conselleria para el inicio de las obras”, añade.
Vila-real reclama a la Generalitat dos documentos pendientes para dar la licencia para el centro de salud Torrehermosa
“No entendemos este juego partidista del alcalde de Vila-real, que parece que no quiera que este proyecto avance. Frente a un gobierno de PSOE y Compromís que durante años no diseñaron ni un plano, ni iniciaron ningún proyecto, ahora tenemos un Consell del Partido Popular que ya ha adjudicado la redacción del proyecto y confiemos que, en breve, si el ayuntamiento cumple con su parte, pueda iniciar la licitación para adjudicar las obras”, asevera el portavoz de los populares vila-realenses.
“Basta ya de mentiras y enredos. Pedimos a Benlloch transparencia, colaboración con la Conselleria y que deje de preocuparse más por quedar bien con el PSPV que con mejorar la calidad de vida de los vecinos de Vila-real”, concluye Casabó.
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