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GESTIÓN ECONÓMICA

Vila-real destina 3,5 millones del superávit del 2025 a sanear sus cuentas: Así quedará el endeudamiento

En los últimos 15 años la deuda ha pasado del 72% que alcanzó en el 2011 al 30% en que quedará con la operación anunciada por el alcalde, José Benlloch

La amortización de préstamos por importe de 3,5 millones de euros permitirá a Vila-real situarse en el 30% de endeudamiento.

La amortización de préstamos por importe de 3,5 millones de euros permitirá a Vila-real situarse en el 30% de endeudamiento. / Mediterráneo

Concha Marcos

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real destinará los 3.528.246 euros de superávit del pasado ejercicio 2025 a sanear las cuentas del consistorio y reducir el endeudamiento de la ciudad hasta situarlo en el 30%, 42 puntos menos que el máximo histórico que se alcanzó en el 2011. En concreto, el alcalde, José Benlloch, explica que este excedente procede, básicamente, "de la diferencia generada por los ingresos no previstos".

Es por ello que el munícipe incide en que "con esta situación, y considerando que este año dejaremos de pagar los 20 millones de euros del crédito que solicitó el PP (en el 2010), llevando a la ciudad al mayor endeudamiento de la historia en el peor momento de la crisis económica, nos encontraremos ante una situación de saneamiento de las cuentas municipales única, que hacía muchos años que no teníamos”. Y aprovecha para avanzar que se ha realizado un estudio de todos los préstamos vigentes "para saber cuáles interesa cancelar con mayor celeridad, de manera que los ahorros en amortización e intereses se destinarán a mejoras en servicios públicos, así como a impulsar proyectos de presente y de futuro”.

Vila-real destina 3,5 millones de remanentes a reducir endeudamiento y lo sitúa en el 39%

En cualquier caso, el primer edil vila-realense hace hincapié en que los créditos bancarios que se liquidarán, "a diferencia del que solicitó el PP, que establecía intereses por cancelación y amortización anticipada y que nos ha generado numerosos problemas, no tienen ninguna sanción, por lo que ahorraremos dinero gracias a la buena gestión de este equipo de gobierno”.

Mayores ingresos

El alcalde ha detallado que los 3,53 millones de superávit corresponden a mayores ingresos de los previstos, gracias al aumento de la actividad económica y residencial, ya que ha aumentado el padrón y, por tanto, se recauda más en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, a la vez que "hay más solicitudes de licencias de obras y se ha incrementado el número de empresas, lo que es una clara muestra de que la ciudad va bien”.

"Los 3,53 millones de superávit del 2025 corresponden a mayores ingresos de los previstos, gracias al incremento de la actividad económica y residencial, ya que ha aumentado el padrón y, por tanto, se recauda más en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, a la vez que hay más solicitudes de licencias de obras y se ha incrementado el número de empresas, lo que es una clara muestra de que la ciudad va bien"

José Benlloch

— Alcalde de Vila-real

Por otra parte, Benlloch señala que Vila-real recibirá más dinero del inicialmente previsto correspondiente a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) porque, asevera, "España también va bien”. Finalmente, destaca que el consistorio ingresó cerca de 800.000 euros de la Generalitat Valenciana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) diera la razón al Ayuntamiento en el proceso iniciado contra la Administración autonómica por la subvención otorgada en el 2018 al consistorio, con cargo al Programa Operativo Feder de la Unión Europea, que permitió la rehabilitación del edificio del Gran Casino y el Teatro Tagoba.

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De esta forma, el Ayuntamiento disminuirá la deuda municipal en seis puntos más de los previstos inicialmente, cuando el alcalde Benlloch y la vicealcaldesa, Maria Fajardo, presentaron a mediados de abril el presupuesto para el actual ejercicio del 2026, en el que se fijaba el cierre del año con un endeudamiento del 36%. Cabe recordar que, en el 2011 y como consecuencia del préstamo contratado por el último ejecutivo del PP, la deuda se elevó hasta el 72%.

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