34 alumnos de Fundació Flors pondrán voz al Vila-real Talent 2026

El coro del colegio Fundació Flors de Vila-real formará parte del Vila-real Talent 2026, una cita que tendrá lugar el próximo 21 de mayo, en el marco de las fiestas patronales de Sant Pasqual, y en la que participará con un grupo de 34 alumnos de secundaria que se preparan para vivir una experiencia artística de gran dimensión. La formación está dirigida por Natalia Lapuerta, que ha contado con la colaboración de Luis Vives Martín en la preparación de esta actuación.

Para la directora del coro, la participación en el certamen supone “un orgullo” y una forma de celebrar la identidad local a través de la música. Lapuerta subraya que el proyecto representa una “oportunidad única” para que los alumnos formen parte de una propuesta escénica de “gran envergadura”, compartiendo escenario con otros artistas e intérpretes de Vila-real.

“Son jóvenes comprometidos que dedican parte de su tiempo libre del colegio para hacer crecer este proyecto colectivo que tuve la suerte de ver nacer y que dirijo con pasión desde su fundación”, destaca la responsable del coro.

La agrupación de Fundació Flors se ha consolidado como un colectivo especialmente activo dentro de la vida musical del centro y ha recibido también reconocimientos en diferentes concursos. Sin embargo, Lapuerta asegura que el mayor valor del proyecto está en la evolución personal de los alumnos. “Destacaría la capacidad de superación de mis chicos y chicas; ver cómo la música los transforma y les da confianza es el mejor premio que puedo recibir”, señala.

Pasión por la música

La directora define el coro como “una pequeña familia” unida por la pasión por la música y por el deseo de afrontar nuevos retos. Esa implicación será, precisamente, una de las claves de su participación en el Vila-real Talent 2026, donde las voces blancas de los jóvenes se integrarán con el resto de instrumentos y artistas participantes.

Lapuerta avanza que uno de los momentos más especiales llegará cuando el coro se fusione con el conjunto del espectáculo. “Habrá pasajes donde la sensibilidad de las letras y la armonía del coro crearán una atmósfera realmente mágica, que seguro pondrá la piel de gallina a los asistentes”, concluye.