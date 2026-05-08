Adif activa las expropiaciones para construir el apartadero del Corredor Mediterráneo en Vila-real: Todos los detalles

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes, ha activado el mecanismo que permitirá crear el apartadero de vías necesario para complementar la línea del Corredor Mediterráneo para la alta velocidad a la altura de la estación de trenes de Vila-real.

Y lo ha hecho publicando en el Boletín Oficial del Estado el plan de expropiaciones a realizar para ejecutar el proyecto de construcción de vías de apartado para trenes y exponiendo el mismo a información pública, con el objetivo de que los propietarios afectados por la intervención puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE, que se ha producido este viernes.

El proyecto en cuestión, que tendrá una extensión lineal de 750 metros y se desarrollará íntegramente en el término municipal de Vila-real, en el entorno de la terminal ferroviaria de la ciudad, consiste en crear una nueva infraestructura ferroviaria vinculada al Corredor Mediterráneo para facilitar el estacionamiento y las maniobras de trenes, especialmente aquellos relacionados con la terminal intermodal del Puerto de Castellón.

En cuanto a las afecciones, el proyecto contempla expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales. En total, se prevé la expropiación de 12.475 metros cuadrados, en su mayoría suelo rural; la imposición de servidumbres sobre 1.574 metros cuadrados; y la ocupación temporal de 3.263 metros cuadrados durante la ejecución de los trabajos.

Periodo de ejecución

La actuación, con una previsión de 11 meses para ejecutarse una vez se cuente con los terrenos y se completen los trámites administrativos, prevé la implantación de dos nuevas vías en ancho estándar, una principal conectada a la vía general y destinada preferentemente al estacionamiento de material móvil y a la inversión de marcha; y otra complementaria, paralela a la anterior y pensada sobre todo para maniobras de locomotoras.

El proyecto incluye también varios elementos técnicos para mejorar la operativa ferroviaria: un escape en vía general para reducir la circulación de trenes a contravía, dos mangos de maniobras para permitir la inversión de marcha de las locomotoras y diferentes conexiones mediante nuevos desvíos ferroviarios. Además, se ejecutará la plataforma de las nuevas vías, la superestructura sobre balasto, la electrificación del tramo y el reajuste de la catenaria existente.

Entre las actuaciones asociadas a este proyecto destaca la reposición del Camí de la Séquia Vella, afectado por el trazado a acometer por Adif, en una longitud aproximada de 560 metros, así como los trabajos que se requieren para reforzar la seguridad y protección de los elementos sobre los que se sostiene el paso superior del Pont de la Gallega, que da acceso a la ciudad por el oeste y por la calle Monestir de Poblet.