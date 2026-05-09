Los juzgados de Vila-real denuncian una saturación que retrasa sentencias hasta dos años

El malestar entre el personal del Palau de Justícia de Vila-real no solo se limita a la falta de espacios adecuados para ejercer la labor judicial de todos y cada uno de los siete juzgados existentes allí, como ayer publicó Mediterráneo, sino que desde el ámbito judicial también denuncian la saturación que sufren desde hace años.

Como apuntan, desde hace tres lustros en Vila-real no se crea una nueva plaza de magistrado en las secciones de lo civil y de instrucción, pese a que los jueces vienen solicitándolo, con el fin de descongestionar los cinco ya existentes.

Y es que, fuentes consultadas por este rotativo aseguran que estos órganos soportan una carga de trabajo muy superior a la recomendada, con cifras que duplican el máximo de asuntos civiles marcado como referencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, frente a los 650 procedimientos que se consideran asumibles, los juzgados vila-realenses estarían alcanzando en torno a 1.200, lo que se traduce en retrasos importantes en su resolución.

Una saturación que, como afirman, «tiene consecuencias directas para la ciudadanía», por cuanto «mientras que en los juzgados de Castelló las sentencias civiles pueden dictarse en un plazo medio aproximado de seis meses, en Vila-real ese tiempo puede llegar a alargarse hasta dos años».

Por ello, consideran que existe un agravio comparativo entre los ciudadanos atendidos en el partido judicial con sede en la capital de la Plana y los del partido judicial de Vila-real, a la vez que denuncian que la Generalitat, administración encargada de priorizar el destino de las nuevas plazas judiciales, ha dejado fuera la plaza reclamada para el sexto juzgado vila-realense en los últimos repartos, pese a que el Ministerio ha creado recientemente nuevos órganos».

13 años de estancamiento

El Palau de Justícia de Vila-real se inauguró en el año 2013 con el objetivo de modernizar y unificar los servicios judiciales. En aquel momento se destacó que la infraestructura, que supuso una inversión de 10,6 millones de euros, se diseñó con previsión de futuro para acoger 10 juzgados. Más de una década después, jueces y funcionarios consideran que esa previsión debe materializarse habilitando las plantas vacías para reforzar la actividad judicial, en lugar de destinarlas a usos administrativos ajenos a la Justicia.

En este contexto, reivindican la creación de un juzgado de lo penal y otro de lo social, también pendientes pese a las reclamaciones realizadas desde hace años, y proponen que estos tengan la misma jurisdicción que los existentes para los casos de violencia contra la mujer que, además del partido judicial de Vila-real y Burriana, también asumen los expedientes de los de Nules y Segorbe.