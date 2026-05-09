Un millar de escolares de Vila-real participan en el certamen literario contra el cáncer de la ACCC

La delegación en Vila-real de la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC) ha celebrado este viernes la entrega de premios de su 5º Certamen Literario, una iniciativa dirigida al alumnado de la ciudad con el objetivo de promover la prevención del tabaquismo y concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

En esta edición han participado cerca de 1.000 alumnos y alumnas de 5º de Primaria y 2º de ESO de Vila-real. En total, el certamen ha contado con la implicación de 14 aulas de Primaria y 27 de Secundaria, cuyos estudiantes han elaborado cuentos y textos centrados en la sensibilización sobre los riesgos del consumo de tabaco.

Certamen provincial en l'Alcora

Durante el acto se ha entregado un galardón al mejor texto de cada clase participante y se han anunciado las tres ganadoras que representarán a Vila-real en la final provincial, que tendrá lugar en l’Alcora el próximo mes de junio. En concreto, una de las finalistas pertenece a Primaria y las otras dos a Secundaria, categoría en la que se ha producido un empate.

El certamen forma parte del trabajo de prevención y sensibilización que impulsa la asociación, con propuestas que combinan la creatividad literaria con la educación en salud. A través de la escritura, el alumnado reflexiona sobre los efectos del tabaco y la necesidad de tomar decisiones responsables para cuidar su bienestar.

Al acto ha asistido la vicealcaldesa de Vila-real, Maria Fajardo, junto a otros representantes de la corporación municipal, que han acompañado a la entidad, al profesorado y al alumnado participante en la entrega de reconocimientos.