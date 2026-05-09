El PP plantea "menos impuestos y más alquiler asequible" para vivir en Vila-real

El PP de Vila-real ha salido a la calle este sábado para dar respuesta al problema de acceso a la vivienda con una estrategia que, afirman, "se centra en cuatro claves: menos burocracia, menos impuestos, más alquiler asequible y más seguridad". Bajo el lema Viu a Vila-real!, los populares plantean una serie de medidas con las que acceder a una vivienda en la ciudad sea “asequible, posible y seguro”.

Así lo ha explicado el portavoz de los populares, Adrián Casabó, quien ha señalado que “urge una respuesta decidida y eficaz a uno de los principales problemas que sufren los vila-realenses y, especialmente, los más jóvenes”.

Propuestas

“Por eso hemos decidido salir a la calle, para escuchar a nuestros vecinos y hacerles partícipes de las medidas que planteamos para que comprar o alquilar una vivienda vuelva a ser algo posible y viable”, ha apuntado.

De esta forma, como apuntan, desde el PP buscan "ampliar la oferta de vivienda" en la ciudad. “Somos conscientes de que hay que reducir las trabas burocráticas y la carga fiscal, fomentar el alquiler asequible y generar mayor seguridad también para los propietarios que tienen miedo a poner sus viviendas en el mercado”, ha detallado Casabó.