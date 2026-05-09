El Rotary Vila-real triunfa en su tercer tardeo solidario en favor de Tots Units

La plaza existente entre el Mercat Central de Vila-real y la iglesia arciprestal ha vuelto a convertirse este sábado en un auténtico hervidero de personas, ávidas de divertirse, pasar un rato con amigos y conocidos y, al mismo tiempo, colaborar efusivamente en una buena causa.

Y es que el tardeo solidario que organiza el Club Rotary de Vila-real, que este año ha cumplido su tercera edición, se ha convertido en una tradición en los días previos al inicio de las primeras fiestas patronales del año en la ciudad, las que se desarrollarán del 15 al 24 de nayo en honor a Sant Pasqual.

Fotogalería I El multitudinario tardeo solidario del Rotary Vila-real, en imágenes / Toni Losas

Han sido cientos los y las vila-realenses, y también vecinos de otros municipios del entorno, los que han acudido a la llamada de la entidad que preside en la actualidad Manu Notari. Una cita cuyo objetivo es recaudar fondos para colaborar en la financiación de las actividades de una organización social que, esta vez, es la Fundació Tots Units.

Amplia representación

La multitudinaria fiesta celebrada en la plaza en la que se encuentra la terraza de La Plazuela ha contado también, precisamente, con la presencia de una representación de la Fundació Tots Units, encabezada por su presidente, Enric Reverter; y su gerente, Charo Castelló. Asimismo, algunos ediles del Ayuntamiento se han dejado caer por el tardeo, para disfrutar del mismo y en apoyo a la labor que realizan los rotarios vila-realenses.

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Lo cierto es que la meteorología adversa, con lluvia por la mañana y hasta primera hora de la tarde, podía hacer pensar que la iniciativa tendría que aplazarse. No ha sido así, y los claros que se han abierto en torno a las 17.00 horas han permitido celebrar esta cita que, en esta ocasión, estuvo amenizada por Alejandro Díaz y su banda, quienes pusieron la música, mientras un cortador profesional de jamón diseccionaba las piezas que han degustado los asistentes a la fiesta.