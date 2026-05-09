Vila-real rinde honores a las reinas y damas de los festejos de 1976 y 2001

Emoción y recuerdos se han vivido con intensidad este sábado en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, espacio que ha sido el escenario del homenaje previo al inicio de las fiestas patronales de Sant Pasqual que la ciudad dedica a las reinas y las damas de los festejos de hace 50 y 25 años, para reconocer a las mujeres que han representado al municipio.

El acto ha contado con la presencia de la máxima representante de las fiestas de este año 2026, Berta Beteta, y de las jóvenes que integran su corte de honor. Tampoco ha faltado una amplia representación de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Benlloch; y la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca. También han estado presentes los presidentes de la Junta de Festes, Toni Carmona, y de la Comissió de Penyes, Pau Franco.

Fotogalería I Vila-real homenajea a las reinas y damas de las fiestas de 1976 y 2001 / Toni Losas

En la ceremonia, las protagonistas festivas del 2001 y de 1976 han subido al escenario entre los aplausos del público. En representación del 2001 han accedido la reina, Dolors Maria Nácher, y sus damas Esther Escrihuela, Ainhoa Gil, Inés Cerezo, Sheila Guzmán, Gemma Nácher y Mª José Salvador.

Y también han hecho lo propio la reina de 1976, Ana Candau, y su corte formada por Puri Agulleiro, Puri Recatalá, Esmeralda Cabedo, Lolita Villarreal, Mª Carmen Ortells, Carmen Carda, Lourdes Carda y Pilar Galindo.

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha destacado el valor sentimental e histórico de un acto que reconoce el papel de las reinas y damas como parte esencial de las fiestas patronales y de la memoria colectiva de Vila-real. Por su parte, la reina de las fiestas de 2026, Berta Beteta, ha puesto en valor el vínculo entre las diferentes generaciones de mujeres que han representado a Vila-real a lo largo de la historia.

Preservar la memoria festiva

Benlloch ha cerrado el acto con un discurso cargado de referencias históricas y emocionales en el que ha resaltado la importancia de preservar la memoria festiva de Vila-real. El alcalde ha subrayado que las cortes de honor de 1976 y 2001 forman parte de la historia viva del pueblo y representan un hilo invisible que conecta generaciones en torno a las tradiciones, los patronos y el sentimiento de pertenencia.

El alcalde también ha recordado el contexto histórico, social y cultural de ambos años, poniendo en valor la evolución de las fiestas patronales y de la ciudad a lo largo de las últimas décadas, así como el papel de las reinas y damas como embajadoras de Vila-real.

Durante el acto se han entregado obsequios conmemorativos por parte del Ayuntamiento y se ha realizado una fotografía de familia, símbolo de una ciudad que continúa reconociendo y honrando a las personas que han formado parte de su historia festiva.