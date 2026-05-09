Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7El tiempo en CastellónChoque patinete contra cocheReportaje Feria del Libro 1985Qué hacer hoy en CastellónHantavirusMovilización PSPV
instagramlinkedin

SANT PASQUAL 2026

Vila-real rinde honores a las reinas y damas de los festejos de 1976 y 2001

Ana Candau y Dolors Maria Nácher, junto a sus cortes de honor, han recibido el cariño de los asistentes al evento que se ha celebrado en el Auditori Municipal

Vila-real homenajea a las reinas y damas de las fiestas de 1976 y 2001

Vila-real homenajea a las reinas y damas de las fiestas de 1976 y 2001

Toni Losas

Josep Carda

Vila-real

Emoción y recuerdos se han vivido con intensidad este sábado en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, espacio que ha sido el escenario del homenaje previo al inicio de las fiestas patronales de Sant Pasqual que la ciudad dedica a las reinas y las damas de los festejos de hace 50 y 25 años, para reconocer a las mujeres que han representado al municipio.

El acto ha contado con la presencia de la máxima representante de las fiestas de este año 2026, Berta Beteta, y de las jóvenes que integran su corte de honor. Tampoco ha faltado una amplia representación de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Benlloch; y la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca. También han estado presentes los presidentes de la Junta de Festes, Toni Carmona, y de la Comissió de Penyes, Pau Franco.

Fotogalería I Vila-real homenajea a las reinas y damas de las fiestas de 1976 y 2001

Fotogalería I Vila-real homenajea a las reinas y damas de las fiestas de 1976 y 2001

Ver galería

Fotogalería I Vila-real homenajea a las reinas y damas de las fiestas de 1976 y 2001 / Toni Losas

En la ceremonia, las protagonistas festivas del 2001 y de 1976 han subido al escenario entre los aplausos del público. En representación del 2001 han accedido la reina, Dolors Maria Nácher, y sus damas Esther Escrihuela, Ainhoa Gil, Inés Cerezo, Sheila Guzmán, Gemma Nácher y Mª José Salvador.

Y también han hecho lo propio la reina de 1976, Ana Candau, y su corte formada por Puri Agulleiro, Puri Recatalá, Esmeralda Cabedo, Lolita Villarreal, Mª Carmen Ortells, Carmen Carda, Lourdes Carda y Pilar Galindo.

Avance del programa de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: los actos confirmados

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha destacado el valor sentimental e histórico de un acto que reconoce el papel de las reinas y damas como parte esencial de las fiestas patronales y de la memoria colectiva de Vila-real. Por su parte, la reina de las fiestas de 2026, Berta Beteta, ha puesto en valor el vínculo entre las diferentes generaciones de mujeres que han representado a Vila-real a lo largo de la historia.

Preservar la memoria festiva

Benlloch ha cerrado el acto con un discurso cargado de referencias históricas y emocionales en el que ha resaltado la importancia de preservar la memoria festiva de Vila-real. El alcalde ha subrayado que las cortes de honor de 1976 y 2001 forman parte de la historia viva del pueblo y representan un hilo invisible que conecta generaciones en torno a las tradiciones, los patronos y el sentimiento de pertenencia.

El alcalde también ha recordado el contexto histórico, social y cultural de ambos años, poniendo en valor la evolución de las fiestas patronales y de la ciudad a lo largo de las últimas décadas, así como el papel de las reinas y damas como embajadoras de Vila-real.

Noticias relacionadas y más

Durante el acto se han entregado obsequios conmemorativos por parte del Ayuntamiento y se ha realizado una fotografía de familia, símbolo de una ciudad que continúa reconociendo y honrando a las personas que han formado parte de su historia festiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adif activa las expropiaciones para construir el apartadero del Corredor Mediterráneo en Vila-real: Todos los detalles
  2. Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
  3. Una vecina del incendio en la antigua Serratins denuncia las 'raves' allí: 'Había una música como de 'pum, pum, pum' durante horas y no se podía dormir
  4. Una 'guardería' para mejillones en Castellón: La solución para que los moluscos sobrevivan al calor del Delta del Ebro
  5. La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
  6. El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
  7. Arietes, agentes y un chalet: así cayó el fugitivo más buscado de Castellón
  8. La hermana de Vicente L. G. rompe su silencio: 'Me desvinculo de su intento de fuga, pero él es inocente

Vila-real rinde honores a las reinas y damas de los festejos de 1976 y 2001

Vila-real rinde honores a las reinas y damas de los festejos de 1976 y 2001

El Rotary Vila-real triunfa en su tercer tardeo solidario en favor de Tots Units

El Rotary Vila-real triunfa en su tercer tardeo solidario en favor de Tots Units

Un millar de escolares de Vila-real participan en el certamen literario contra el cáncer de la ACCC

Un millar de escolares de Vila-real participan en el certamen literario contra el cáncer de la ACCC

El PP plantea "menos impuestos y más alquiler asequible" para vivir en Vila-real

El PP plantea "menos impuestos y más alquiler asequible" para vivir en Vila-real

Los juzgados de Vila-real denuncian una saturación que retrasa sentencias hasta dos años

Los juzgados de Vila-real denuncian una saturación que retrasa sentencias hasta dos años

Vila-real acull la primera Trobada ImpliCAT i reforça el seu paper com a referent en la promoció del valencià

Vila-real acull la primera Trobada ImpliCAT i reforça el seu paper com a referent en la promoció del valencià

Adif expropiará 12.475 metros cuadrados para construir el apartadero del Corredor Mediterráneo en Vila-real

Adif expropiará 12.475 metros cuadrados para construir el apartadero del Corredor Mediterráneo en Vila-real

34 alumnos de Fundació Flors pondrán voz al Vila-real Talent 2026

34 alumnos de Fundació Flors pondrán voz al Vila-real Talent 2026
Tracking Pixel Contents