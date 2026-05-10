ARTES ESCÉNICAS
El humor de ‘Réquiem per un Pallasso’ llega al Teatre Els XIII de Vila-real
La compañía Fanfi García Producciones presenta este domingo una obra cómica que convierte un funeral en una fiesta de risas, ternura y caos
El Teatre Els XIII de Vila-real acoge este domingo, a las 19.00 horas, la representación de Réquiem per un Pallasso, el último trabajo de la compañía Fanfi García Producciones. La cita forma parte de las actividades de dinamización de Els XIII y se presenta como una propuesta cultural pensada para disfrutar del teatro y del humor en un ambiente cercano y familiar.
La obra transforma un funeral en una auténtica fiesta de risas, ternura y caos, en la que las torpezas, los recuerdos absurdos y las situaciones inesperadas permiten descubrir el lado más humano y divertido del payaso protagonista. Con humor visual, creatividad y una puesta en escena íntima, el espectáculo promete conectar con el público desde el primer minuto.
Autores del montaje
El montaje ha sido creado por Jordi Collado y Fanfi García, está dirigido por Jordi Collado e interpretado por Fanfi García. La representación tendrá lugar en la sede del Teatre Els XIII, situada en el Passatge de Mossén Serafí, 1, en Vila-real.
La entrada tendrá un donativo de 5 euros, mientras que los socios podrán acceder gratis. Desde la organización animan a vecinos, aficionados a las artes escénicas y público familiar a asistir a una representación diferente, emotiva y cargada de imaginación.
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