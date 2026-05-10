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Vila-real y Gobierno impulsarán el plan para la vía ante el «silencio» del Consell

Benlloch anuncia la puesta en marcha del protocolo de actuación para integrar la línea férrea en la ciudad, transcurridos dos meses de la petición de reunión con Pérez Llorca y sin obtener aún respuesta

Imagen virtual de parte del proyecto de permeabilización de la vía en el punto más próximo a la estación.

Imagen virtual de parte del proyecto de permeabilización de la vía en el punto más próximo a la estación. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsarán en solitario, al menos por el momento, el protocolo mediante el cual se desarrollará el proyecto de integración ferroviaria de la vía del tren a su paso por la ciudad que, por otra parte, conllevará la supresión de la actual pasarela metálica que permite a los pasajeros acceder al andén central de la estación, así como salvar la línea del ferrocarril entre el casco urbano y la zona empresarial agroalimentaria.

Una decisión que, como explica el alcalde, José Benlloch, se toma ante «el silencio de la Generalitat para que este protocolo de intenciones se firme a tres bandas, como se ha hecho en otras actuaciones, como las llevadas a cabo en València o Castelló», asevera el primer edil vila-realense.

Benlloch hace hincapié en que todavía no ha recibido respuesta de Presidència de la Generalitat para reunirse con el máximo responsable del Gobierno autonómico para tratar de este y otros asuntos «de vital importancia para el futuro de Vila-real». Y es que, a través de su canal de Instagram, el munícipe incide en que «hace dos meses que le pedí una cita urgente (al president, Juanfran Pérez Llorca) para abordar este proyecto y todos los temas pendientes que el Gobierno de la Generalitat tiene con nuestra ciudad».

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Y recalca que, «eso sí, en estos dos meses ha tenido tiempo de ir a pueblos gobernados por el PP a hacer campaña y, como veis, para líos de su partido el tiempo no le falta, pero para Vila-real… ni una, ni mitja, ni cap». «No podemos esperar más», asevera Benlloch.

Visita del presidente de Adif a Vila-real en 2025.

Visita del presidente de Adif a Vila-real en 2025. / Manolo Nebot

Al respecto, avanza que «nuestra voluntad siempre ha sido apostar por el diálogo y la colaboración institucional, pero si en breve no recibimos ninguna respuesta del president para el que, probablemente, es el proyecto más importante en siglos para Vila-real, lo impulsaremos igualmente junto al Gobierno, con todas las herramientas que el Estado de derecho nos ofrece, defendiendo los intereses de nuestra ciudad ante quien y donde haga falta».

Interés de Adif

El alcalde asegura que desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) «me insisten cada semana en la necesidad de lanzar el plan de integración del trazado ferroviario en la ciudad». Y apunta a que «ante el importante paso dado por Adif al remitirnos el convenio para empezar a trabajar en la nueva estación de Vila-real, la eliminación de la pasarela aérea y la integración ferroviaria, el nuevo president Pérez Llorca lleva dos meses sin encontrar un hueco para atender a nuestra ciudad».

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«Lamento haberme fiado de esta Generalitat», asevera Benlloch, quien reconoce que «ello ha provocado que ya hayamos perdido mucho tiempo, motivo por el cual hemos decidido pisar el acelerador para que este proyecto, que marcará un antes y un después en siglos en Vila-real, sea una realidad lo más rápido posible». E insiste en que desde el consistorio y el Gobierno de España, «que pese a la propaganda del bulo del PP apuesta por esta provincia con inversiones históricas, vamos a impulsar esta actuación y ya se sumará la Generalitat y reclamaremos lo que haya que reclamar».

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