4.000 kilómetros de carretera y campo para traer los toros de la Comissió del Bou de las fiestas de Vila-real

La elección de los toros financiados por el Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Junta de Festes, que se exhibirán en las fiestas patronales de Sant Pasqual entre el 15 y el 24 de mayo, no es fruto de una decisión improvisada. Detrás de cada astado hay meses de trabajo, visitas a ganaderías, kilómetros de carretera, votaciones internas y una compleja búsqueda de equilibrio entre calidad, trapío, comportamiento en el campo y precio.

Integrantes de la Comissió del Bou, presidida por Toni Sánchez, han recorrido en los últimos siete meses más de 4.000 kilómetros para encontrar los astados que, financiados con dinero de las arcas municipales asignados a la partida de festejos, formarán parte de la programación taurina.

La visita a las ganaderías es toda una aventura para los integrantes de la Comissió del Bou. / Toni Sánchez

En concreto, los ejemplares se han adquirido en los hierros de Monteviejo, Guadajira y Gavira, como adelantó Mediterráneo a principios del mes de marzo. Una labor que, como explica Sánchez, «empezó prácticamente al terminar las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, cuando la comisión comenzó a plantear cómo quería enfocar la semana taurina de mayo y qué ganaderías podían encajar».

«Durante la semana siguiente a las celebraciones de septiembre ya planteamos cómo queríamos enfocar las de mayo y valoramos ganaderías», señala Sánchez. Tras descartar algunas opciones, el grupo realizó en enero el viaje principal para cerrar la compra. Sin embargo, una lesión de uno de los animales antes de la firma obligó a organizar un segundo desplazamiento, en este caso a Algeciras, donde adquirieron el morlaco que abrirá las fiestas, un ejemplar que Sánchez define como «de trapío excepcional» y perteneciente a «un hierro más que reconocido».

La comisión está formada por 11 integrantes y, según su presidente, «la implicación es máxima». Habitualmente viaja la mayoría del equipo y, cuando no puede desplazarse la totalidad, se organiza otro viaje por cuenta propia para ver los animales antes de tomar una decisión. La compra de los toros se decide siempre por votación mayoritaria, después de valorar las opciones vistas en el campo.

Las dehesas

En la ruta de este año, la Comissió del Bou ha visitado ganaderías de prestigio como Antonio López Gibaja, Victorino Martín, Guadajira, Gavira, Cebada Gago, Román Sorando o El Parralejo, entre otras. El objetivo, recalca Sánchez, es encontrar «ese toro que creemos que Vila-real se merece».

A la hora de decidirse por un astado, el primer criterio es el hierro. Después se analizan las hechuras del toro, su expresión y también su comportamiento en la finca. «Te puede transmitir mucho un animal solo con cierto comportamiento en el campo», apunta.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo los tres toros adquiridos por la Comissió del Bou para las fiestas de Sant Pasqual, más el Cebada Gago comprado por intregrantes dell ente y otros aficionados taurinos. / Toni Sánchez

El precio, sin embargo, se ha convertido en uno de los principales condicionantes. Tanto es así que reconoce que el mercado de los animales para el bou al carrer «está desorbitado» y que la comisión intenta no elevar en exceso el presupuesto disponible. «Tenemos ciertas limitaciones y tampoco se puede subir el precio de los toros así como así. Buscamos lo mejor para el pueblo, pero sin hacer frente a costes exagerados», dice.

En la actualidad, explica, «encontrar un toro para un pueblo de primera como es Vila-real, por debajo de los 6.000 euros es prácticamente imposible». Una situación que vincula a las consecuencias de la pandemia, «ya que ahora se están lidiando los toros nacidos tras aquel periodo y hay menos animales disponibles en el campo».

El recorrido por las dehesas arranca bien temprano, al salir el sol. / Toni Sánchez

La comisión organiza las rutas para aprovechar al máximo cada viaje, cuadrando fechas para que pueda acudir el mayor número de integrantes y planificando salidas nocturnas hacia los puntos más lejanos. Una vez allí, intentan visitar el máximo de ganaderías en la menor distancia posible. Incluso hacen turnos de conducción para ahorrar noches de hotel.

Experiencias en el camino

«Los viajes para nosotros, los aficionados, es donde mejor lo vives: visitas el campo, ves ese animal que es único y, encima, haces equipo. Siempre quedan anécdotas que contar», relata Sánchez. En este sentido, también agradece el apoyo de la Concejalía de Fiestas, encabezada por Miriam Caravaca, que, «dentro de las limitaciones» del consistorio, colabora con la comisión en la medida de lo posible.

Además de los toros financiados por el Ayuntamiento, este año también se ha adquirido un ejemplar de Cebada Gago por iniciativa de varios aficionados, que se suma a los que también aportan otros colectivos, como Bou de Sant Pasqual, Guarismo 9, Vila-real Taurina, Dones i Vaques y la Comissió de Penyes. La idea surgió durante una visita a la ganadería, cuando el grupo vio pasar a Pintado, el toro que quedó como sobrero el año pasado en San Fermín, en Pamplona. Al reconocerlo, hablaron con el ganadero y alcanzaron un acuerdo económico razonable, dado que el animal tenía un pitón partido. «Todo sea por sumar un toro más al pueblo», asevera.