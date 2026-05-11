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Profesores de Grecia, Chipre y Rumanía se forman en Vila-real en robótica e IA educativa

Fundación Flors acoge la training week del proyecto Erasmus+ PRAISE, con docentes de de centros educativos europeos y la organización Meraki

Los profesores de Chipre, Grecia y Rumanía se forman estos días en Vila-real en el uso de la IA en la educación.

Los profesores de Chipre, Grecia y Rumanía se forman estos días en Vila-real en el uso de la IA en la educación. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

Una delegación internacional de profesores europeos se forma estos días en Vila-real en el uso de la robótica, la programación y la inteligencia artificial aplicada a la educación. La estancia forma parte de la training week del proyecto europeo Erasmus+ PRAISE (Programming, Robotics, and AI Skills for Educators-in-training), que se desarrolla en Fundación Flors hasta el jueves 14 de mayo.

La iniciativa reúne a una decena de docentes procedentes de la University of Nicosia, la University of Patras, la Politehnica Bucharest y la organización Meraki, que durante estas jornadas participan en sesiones de observación directa en las aulas. El objetivo es analizar cómo se aplican en el currículo escolar metodologías innovadoras vinculadas al pensamiento computacional, la robótica y la IA.

Uno de los profesores de Fundación Flors explica a sus homóligos de otros países el modelo educativo del centro en materia de robótica e IA.

Uno de los profesores de Fundación Flors explica a sus homólogos de otros países el modelo educativo del centro en materia de robótica e IA. / Mediterráneo

El encuentro da continuidad al trabajo iniciado el pasado octubre en la University of Nicosia, en Chipre, donde los socios del consorcio sentaron las bases para transformar la formación del profesorado en áreas de alta demanda. En este proyecto transnacional, Fundación Flors asume un papel destacado en el diseño de recursos educativos inclusivos y atractivos para su aplicación en Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos.

Incorporación académica

La presidenta de la Federación de Centros de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FECEVA), Mariola Hernández, ha visitado también el centro durante esta estancia formativa y ha destacado el papel impulsor de Fundación Flors en su apuesta por incorporar la robótica y la programación a su proyecto educativo.

El aprendizaje a través del juego es una de las bases del proyecto.

El aprendizaje a través del juego es una de las bases del proyecto. / Mediterráneo

El programa comienza cada día a las 8.30 horas con una explicación técnica sobre las actividades de pensamiento computacional que se desarrollarán posteriormente en el aula. A continuación, los docentes visitantes recorren diferentes ciclos educativos para observar experiencias concretas, desde el uso de Beebots con alumnado de cinco años hasta proyectos de inteligencia artificial con Teachable Machine en cursos superiores.

La agenda incluye también prácticas con modelos de IA, robots Codey Rocky para trabajar la gestión de emociones y actividades desenchufadas que fomentan el pensamiento algorítmico sin necesidad de pantallas. Estas propuestas se completan con el uso de tecnología Lego Spike y el desarrollo de avatares mediante herramientas digitales.

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Con esta iniciativa, Vila-real se convierte durante varios días en punto de encuentro europeo para la innovación educativa, con una propuesta interdisciplinar que los docentes participantes podrán trasladar posteriormente a sus respectivos centros.

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