Vila-real agota en menos de una hora los 750 tíquets para elaborar allioli antes de la Xulla

La Nit de la Xulla de las fiestas patronales de Sant Pasqual de Vila-real calienta motores con una de sus citas más tradicionales y participativas: la elaboración de allioli antes de la Xulla. La expectación ha vuelto a quedar patente este año, después de que se hayan agotado en menos de una hora los 750 tíquets que se han puesto a la venta este lunes para participar en la actividad. En concreto, los 350 expedidos por la mañana en el ayuntamiento de Vila-real se han acabado en tan solo 20 minutos, mientras que los 400 ofertados en la Fundació Caixa Rural Vila-real por la tarde han hecho lo propio en escasos 25 minutos.

'Sold out' de récord en la venta de los tíquets para el 'allioli' de la Xulla de Vila-real / Kmy Ros

Y es que a las 7.00 horas ya había gente esperando a la apertura de la venta de los tíquets en el ayuntamiento, mientras que algo similar ha ocurrido por la tarde, cuando ya había personas haciendo cola desde bien temprano, con el objetivo de no perder la ocasión para conseguir uno de los boletos, que dan derecho a un mortero conmemorativo con su correspondiente maza y los ingredientes básicos para elaborar esta salta típica valenciana.

La alta demanda confirma el tirón de una convocatoria que se ha consolidado como antesala gastronómica de una de las noches más emblemáticas del calendario festivo vila-realense. La elaboración popular de allioli reúne cada año a vecinos, peñas y grupos de amigos en torno a una tradición que combina convivencia, producto local y ambiente festivo en las horas previas a la Xulla, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Iniciativa solidaria

La cita forma parte de la programación de las fiestas de Sant Pasqual, que este año se celebrarán del 15 al 24 de mayo, y volverá a convertir la elaboración del allioli en un punto de encuentro previo a una de las veladas más multitudinarias y arraigadas de Vila-real. Además, la iniciativa con la que se quiere celebrar que la Xulla vila-realense es Fiesta de Interés Turístico Provincial tiene una clara vertiente solidaria, por cuanto la recaudación se destina cada año a una entidad social de la ciudad.

En esta ocasión, el dinero que se consigue con los 3 euros de donativo por tíquet tendrá como beneficiario la Juventud Carmelita (JuCar), entidad muy arraigada en Vila-real y que dedica buena parte de sus actividades a lograr fondos para financiar proyectos de mejora de la vida en países en vías de desarrollo.