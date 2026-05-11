SANT PASQUAL 2026
Vila-real agota en solo 20 minutos los primeros 350 tíquets para elaborar allioli antes de la Xulla
A partir de las 18.00 horas de este lunes se ponen a l a venta otros 350 pases en la Fundació Caixa Rural Vila-real para participar en uno de los actos más populares de las fiestas patronales
La Nit de la Xulla de las fiestas patronales de Sant Pasqual de Vila-real calienta motores con una de sus citas más tradicionales y participativas: la elaboración de allioli antes de la Xulla. La expectación ha vuelto a quedar patente este año, después de que el Ayuntamiento de Vila-real haya agotado este lunes y en apenas 20 minutos los 350 tíquets que había puesto inicialmente a la venta para participar en la actividad. Y es que a las 7.00 horas ya había gente esperando a la apertura de la venta de los tíquets.
Avance del programa de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: los actos confirmados
La alta demanda confirma el tirón de una convocatoria que se ha consolidado como antesala gastronómica de una de las noches más emblemáticas del calendario festivo vila-realense. La elaboración popular de allioli reúne cada año a vecinos, peñas y grupos de amigos en torno a una tradición que combina convivencia, producto local y ambiente festivo en las horas previas a la Xulla, declarada Fiesta de Interés TurísticoProvincial.
Nueva oportunidad
Quienes no hayan podido conseguir entrada en esta primera tanda tendrán una nueva oportunidad esta misma tarde. A partir de las 18.00 horas, se pondrán a la venta otros 350 tíquets en la recepción de la Fundació Caixa Rural Vila-real, que previsiblemente también se agotarán en pocos minutos debido al elevado interés que ha despertado la actividad.
La cita forma parte de la programación de las fiestas de Sant Pasqual, que este año se celebrarán del 15 al 24 de mayo, y volverá a convertir la elaboración del allioli en un punto de encuentro previo a una de las veladas más multitudinarias y arraigadas de Vila-real.
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