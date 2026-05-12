¿Cambiará el final de las fiestas de Sant Pasqual por el partido Villarreal-Atlético de Madrid? Un acto se cancela

En torno a 200 actos dan forma a la programación elaborada por la Junta de Festes y el Ayuntamiento de Vila-real, en colaboración con la Comissió de Penyes y otras entidades festivas y culturales, para celebrar las fiestas patronales en honor a Sant Pasqual, que se desarrollarán desde este viernes, 15 de mayo, al domingo, 24 de mayo.

Unos festejos que estarán marcados por la coincidencia en domingo del día grande del patrón, el 17 de mayo, lo que ha obligado a realizar importantes cambios en la programación, como el traslado al horario nocturno de la popular cabalgata para que no coincida con la procesión vespertina; o la realización del concurso de paellas para peñas el último domingo, 24 de mayo, cuando habitualmente tiene lugar el primero de las fiestas.

12/05/2026. VILA-REAL. En el Gran Casino, presentación del llibret de las fiestas de Sant Pasqual. Fotos variadas del acto, de la reina y las festeras ojeando el programa, etc. / Toni Losas. / MED

En cualquier caso, tampoco se descarta efectuar otros cambios el último día de las celebraciones sampascualinas tras conocerse este mismo martes que el cierre de la temporada liguera será ese mismo domingo, a las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona, durante la presentación del tradicional llibret, en el que se recogen todas y cada una de las actividades programadas en los primeros festejos patronales de mayo.

Y es que el partido que enfrentará al Villarreal CF con el Atlético de Madrid coincidirá con el concierto que tiene previsto dar el cantante turolense David Civera en la plaza Major, tras el que se procederá al encendido de la traca y el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales que pondrá el punto final a las celebraciones de Sant Pasqual 2026.

Sin pasacalle

En declaraciones a Mediterráneo, Carmona ha reconocido que este hecho, el de la coincidencia a última hora del final festivo con el encuentro entre el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, tendrá que analizarse con el fin de dilucidar posibles cambios en el programa. Con todo, y aunque se muestra dispuesto a negociar con el cantante un posible cambio horario, las modificaciones que pudieran plantearse tendrán que contar con el consentimiento del artista, en base al contrato, en el que ya se establece la hora de celebración del mismo.

En cualquier caso, Carmona explica que lo que sí que podría ser objeto de cambios horarios sería el encendido de la traca, desde la basílica de Sant Pasqual hasta la plaza Major, y el posterior pasacalle con charangas hasta el parque de Alaplana, donde se disparará el castillo de fuegos artificiales. “Estos sí que son actos que dependen de nosotros”, asevera el presidente de la Junta de Festes.

Al respecto, el alcalde, José Benlloch, ha avanzado en su discurso que esas posibles modificaciones en el calendario del último domingo festivo podrían aplicarse “por cuestiones de seguridad”, por cuanto los partidos de fútbol que se disputan en el Estadio de la Cerámica requieren un importante dispositivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluida la Policía Local y Protección Civil.

En este contexto, y según ha podido saber Mediterráneo, la primera y más inmediata decisión que se ha tomado por parte de las autoridades es la de suspender el pasacalle, teniendo en cuenta que es el evento de más coincidiría de lleno con el transcurso del partido de fútbol. Sí que se mantiene el horario para el castillo de fuegos que, pese a que está programado para las 22.30 horas, siempre se suele demorar al menos media hora, lo que permitiría a los asistentes al encuentro desplazarse hasta el parque de Alaplana para presenciar el mismo.

Reparto de los llibrets

Por de pronto, los llibrets empezarán a repartirse este miércoles por la mañana en el edificio del Gran Casino. Y, como de costumbre, las encargadas de hacerlo serán la reina del 2026, Berta Beteta, y las damas de su corte de honor: Núria Seriols, Paula Vila, Natalia Amposta, Patricia Torres, Paula Costa y Marta Uso. El horario será este miércoles, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19 horas; y el jueves , de 10.00 a 15.00 horas.

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Durante el acto de presentación del llibret, las representantes festivas han sido obsequiadas con un ramo de flores por parte de las autoridades y los representantes de las entidades festivas, como la Junta de Festes y la Comissió de Penyes. Previamente al acto en el Gran Casino, la reina y sus damas se han acercado al convento de Sant Pasqual para cumplir con la tradición de ofrendar huevos a Santa Clara, solicitándole que el tiempo acompañe en las 10 jornadas de los festejos sampascualinos.