Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos
Los vila-realenses honran a su patrón, del 15 al 24 de mayo, con una programación que incluye entorno a 200 actos
Vila-real arranca este viernes la programación oficial de las fiestas patronales de Sant Pasqual, las primeras del año, con alrededor de 200 actos pensados para todos los colectivos y que se alargarán hasta el domingo, 24 de mayo. Peñas, asociaciones y vecinos en general tienen a su alcance un buen número de actividades para su disfrute, en la que no faltarán eventos ya tradicionales y consolidades, como los bous al carrer; las citas musicales, como los conciertos de Marta Sánchez y David Civera, o la actuación de la siempre exitosa orquesta Panorama; así como otros de carácter lúdico-cultural, como una nueva edición del Vila-real Talent.
Tampoco faltan los eventos dedicados al patrón, como la misa pontifical en su basílica o la procesión. El sonido de los cogetes, carcasas y masclets vuelve a ocupar su lugar con el anuncio de la fiesta, la mascletà o el castillo de fuegos artificiales. Mientras, las peñas viven dos cambios importantes en su programación habitual de estos festejos: la colorida cabalgata, que pasa a ser nocturna; y el concurso y comida de paellas, que se celebra el segundo sábado de las fiestas.
📅 Martes 12 de mayo
- 12.00 h · En el Gran Casino, presentación del programa oficial de fiestas.
- 17.00 h · Desde la plaza Major, salida de la XVIII Caminata de Afervil hasta la sede situada en la calle Bayarri, 10.
- 20.00 h · En el Gran Casino, recepción oficial a las reinas de fiestas de Vila-real, con la asistencia de la reina y las damas de 2026.
📅 Miércoles 13 de mayo
- 10.00 h · En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 horas.
- 10.00 h · Montaje de cadafals.
- 17.00 h · En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 19.00 horas.
📅 Jueves 14 de mayo
- 10.00 h · En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 15.00 horas.
- 18.00 h · En la Casa de l’Oli, exposición «La història d’un poble», por Patro Bonet, del 14 al 24 de mayo.
- 18.00 h · En el Museu de la Ciutat Casa de Polo, exposición «Futbol a Vila-real. Història gràfica», por Vicente Soro y Xavier Ferrer, del 14 de mayo al 26 de septiembre.
- 18.00 h · En la Comunitat de Regants, exposición de pintura «Yellow Submarine», de Sonia Ortiz López. Del 15 al 24 de mayo, de 18.00 a 21.00 horas.
- 18.00 h · En las salas de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, muestras de Alfredo Sánchez Orduña, Juan Llorens Bort y Francisco Vilar Ventura, hasta el 24 de mayo.
- 19.00 h · Inauguración oficial del recinto de la feria de atracciones, instalado en la calle Cardenal Tarancón, junto al jardín de Jaume I. Habrá 2x1 en todas las atracciones.
📅 Viernes 15 de mayo
- 11.00 h · En la iglesia mayor San Jaime, misa en honor a san Isidro Labrador, con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad.
- 13.00 h · Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.
- 13.15 h · Inauguración de la zona de food-trucks en el jardín de Jaume I.
- 14.30 h · Inauguración del Recinto de la Marcha, en la avenida Europa.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo Resilientes.
- 17.45 h · En la plaza Major, Crida a la Festa, con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós.
- 18.00 h · En la plaza Major, III edición de La Crida Fest, con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul.
- 18.00 h · En la plaza Major, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 18.00 h · Punto informativo y pasacalle ambiental por el recinto de la vila y calles de alrededor.
- 19.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, santa misa y último día de novena. A continuación, procesión eucarística.
- 19.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con DJ Jose Nacho.
- 19.00 h · En la calle Raval del Carme, 2, tardeo con Alejandro Díaz.
- 19.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, tardeo flamenco con Rumba Sierra.
- 19.30 h · En la calle Salvador, 59, tardeo con Generación Z por el 20.º aniversario de la Peña Marexats.
- 20.00 h · En la calle València, 52, fiesta 10.º aniversario de la Peña Birra-real con DJ Cristian Sánchez.
- 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son.
- 22.45 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, cuartos de final del campeonato individual de pelota valenciana.
- 00.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5.
📅 Sábado 16 de mayo
- 08.30 h · En el restaurante La Brasa, inscripción para el XV Rally Vespa-real.
- 09.00 h · X Concurso de pintura rápida de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
- 10.00 h · En el pabellón Sebastián Mora, exhibición de gimnasia artística.
- 11.00 h · Desde la plaza de la Vila, pasacalle de los Bordegassos de Vilanova.
- 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet.
- 11.30 h · En el pabellón Campió Llorens, IV Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball.
- 12.00 h · En la Casa dels Mundina, inauguración de la exposición de bonsáis.
- 12.00 h · En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, toque Vila-real en fiestas pascualinas.
- 12.00 h · En el Gran Casino, entrega de los XXIX Premios Maig - Memorial Pasqual Batalla.
- 12.00 h · En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo.
- 12.00 h · En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de El Artriste.
- 16.30 h · En la plaza Major, concentración de peñas, entidades y vecinos para participar en la ofrenda.
- 17.00 h · En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con DJ Broch.
- 17.00 h · En la calle Betxí, 16, discomóvil con DJ Lore Nieto.
- 17.00 h · Ofrenda de flores con tapiz floral al patrón por la plaza Major, plaza Vila, calle Major Sant Jaume, calle Sant Pasqual y plaza Sant Pasqual. A continuación, tradicional hoguera.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, fiesta remember.
- 18.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, audición de carillón en memoria de Ana Viñes Rubert.
- 18.00 h · En la Fundació Caixa Rural Vila-real, concierto de piano.
- 18.00 h · En la calle Salvador, 60, actuación del grupo musical Resurrección.
- 18.00 h · En la calle Zumalacárregui, 41, discomóvil Peña Xe Quin Fum Fa con DJ Cuber.
- 18.00 h · En la calle Molí, 5, actuación de Lamaar Music.
- 18.00 h · En la calle Pere Gil, tardeo patrocinado por Bárbaro.
- 18.30 h · En la calle Puríssima, tardeo con DJ Kike GB.
- 18.30 h · Bou per la vila. Se exhibirá primero a ‘Pringoso’, de Gavira, y después ‘Invernizo’, de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota.
- 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, cena de sobaquillo y baile con orquesta.
- 22.00 h · En la plaza Major, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 22.00 h · En la plaza Major, Rock per la Llengua con Apologia, Esther y Auxili.
- 23.30 h · Bou embolat con los toros exhibidos por la tarde.
- 23.30 h · En la calle Ecce Homo, 61, XXXV Carajillada popular de la Peña Sifó.
- 00.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, San Pascual Opening Fest con DJ Óscar Alegre, Alberto Mollar, Nacho Bala, Requenakalero y Keko.
📅 Domingo 17 de mayo
- 08.00 h · Diana a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull por las calles de la ciudad.
- 08.30 h · En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores.
- 09.00 h · En el parque del Sauce Llorón, XXVIII Torneo de petanca Sant Pasqual 2026.
- 11.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, santa misa pontifical presidida por el obispo Casimiro López Llorente. Al finalizar, audición de carillón.
- 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís.
- 15.30 h · En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz.
- 16.00 h · En el Espai Jove, XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual.
- 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote.
- 18.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote.
- 18.00 h · Procesión en honor a Sant Pasqual. A continuación, santa misa.
- 19.30 h · En el camino Santa Cecília, primera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.
- 22.00 h · 61.ª Cabalgata de fiestas, con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza.
- 22.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 20, actuación de Els Enfields.
📅 Lunes 18 de mayo
- 00.30 h · En el parque de la Mayorazga, actuación de la orquesta Panorama.
- 11.00 h · En la capilla del Cristo del Hospital, misa oficial. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad.
- 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de vaquillas y toros de la ganadería Capota.
- 17.00 h · I Transhumancia infantil por la calle Salvador.
- 17.30 h · En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «L’art del costurer: tradició, memòria i devoció».
- 18.00 h · En la zona de cadafals, Jugant, jugant, con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos.
- 18.30 h · En la plaza Major, XI Elaboración de allioli antes de la Xulla.
- 18.30 h · En la plaza Major, punto informativo «Recicla antes de que se corte el allioli».
- 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, xulla de sobaquillo y baile.
- 20.00 h · Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real.
- 21.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, xulla de sobaquillo y baile.
- 21.30 h · Xulla tradicional por las calles de la ciudad.
- 23.59 h · En la calle Salvador, 62, Xulla Fest Beu i Fuig con DJ Geri Hawk.
- 00.00 h · En la calle Exèrcit, 3, fiesta Nit de la Xulla de la Peña Fem Festa, con discomóvil.
📅 Martes 19 de mayo
- 11.00 h · Actividad Árbol de la inclusión, dirigida a las familias de Vila-real.
- 16.30 h · En Aquaesport, XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas.
- 18.00 h · Bou per la vila con ‘Fraguador’, de Zalduendo; y ‘Alabado’, de El Soldao. A continuación, vaquillas de Capota.
- 18.00 h · En la plaza Major, Jugant, jugant, musical infantil con Els Rokin’Xics.
- 19.30 h · En la calle Soledat, 27, tardeo flamenco.
- 21.00 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, XXIV Macrocena de ‘pa i porta’ de vecinos y vecinas de Vila-real.
- 22.30 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y El Showman del Serrucho.
- 23.00 h · Bou embolat con los toros de la tarde.
📅 Miércoles 20 de mayo
- 10.30 h · En la iglesia arciprestal, subida al campanario. Horario de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
- 12.00 h · En el Gran Casino, presentación del número 28 de la revista Font.
- 12.00 h · En el Forn d’Avall, inauguración de la bodeguilla de Poble.
- 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Benavent.
- 13.00 h · En el Gran Casino, Bodeguilla del periódico Mediterráneo, hasta las 15.00 horas.
- 17.00 h · En el recinto de la feria de atracciones, día popular con todas las atracciones a precios reducidos.
- 17.30 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, merienda para socios y baile con Miguel Ángel.
- 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros, de la ganadería Benavent, por la zona de cadafals.
- 18.00 h · Fiestas con ECO en Vila-real, campaña itinerante de reciclaje de vidrio por el centro de la vila.
- 19.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, revista hablada Camino, especial fiestas.
- 19.30 h · En el camino Santa Cecília, segunda prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.
- 20.30 h · En el Recinto de la Marcha, reparto de lotes de comida para el Concurso de empedraos.
- 20.30 h · Embolada de un toro de corro, de la ganadería Benavent, en la zona de cadafals.
- 21.30 h · En el Recinto de la Marcha, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 22.00 h · En el Recinto de la Marcha, 39.º Concurso de empedraos para peñas. A continuación, actuación de la orquesta Centauro.
📅 Jueves 21 de mayo
- 11.00 h · En el parque de la Glorieta 20 de Febrer, Jugant, jugant, teatro de marionetas con Xarop Teatre.
- 11.00 h · En el corro, exposición de dibujos taurinos realizados por usuarios del Centro de Día de Personas con Discapacidad Psíquica de Vila-real.
- 11.00 h · En Multicines Sucre, Un san Pascual de cine, con exhibiciones a 3,50 euros.
- 12.00 h · En la calle Exèrcit, 3, fiesta Vermut Peña Fem Festa con discomóvil.
- 12.30 h · En la bodeguilla de Poble, entrega de premios del Concurso de la portada de Poble.
- 14.00 h · En el restaurante Els XIII, comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.
- 14.00 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado, fideuà con inscripción previa.
- 17.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, baile social.
- 17.00 h · En la plaza Sant Pasqual, XIII Encuentro de Pascuales y Pascualas y VIII Encuentro de apellidos Villarreal.
- 18.00 h · Bou per la vila con ‘Governante’, de Los Ronceles; y ‘Desgreñado’, de Hato Blanco. A continuación, vaquillas de Capota.
- 19.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro de Els XIII con las obras cómicas ‘Lío en el spa’ y ‘La real gana’.
- 21.30 h · En la plaza Major, Vila-real Talent con ‘Un viatge a l’inconscient’, una propuesta con magia, música, danza y talento local.
- 23.00 h · Bou embolat, con los toros de la tarde.
📅 Viernes 22 de mayo
- 11.00 h · En el parque de la Mayorazga, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 11.30 h · En la zona de cadafals, sorteo de la cagada del manso.
- 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Jaime Tárrega Lucas.
- 13.30 h · En el Centre de Congressos, Fires y Trobades, fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y baile con orquesta.
- 17.00 h · En la calle Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con DJ Marc Vilanova.
- 17.30 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado, merienda con chocolate y bingo.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación de Patxi Ojana.
- 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, bingo.
- 17.30 h · En la calle Betxí, 13, vaso solidario con Alejandro Díaz y Lastre, a beneficio de IISLAFE.
- 18.00 h · En la calle Climent, tardeo Trecalà Fest 10.º aniversario.
- 18.00 h · En la calle Salvador, 59, bingo musical Peña Marexats.
- 18.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, I Samfainaland, con DJ Aníbal Gómez de Ojete Calor, Don Flúor y artistas invitados.
- 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros de la ganadería Fernando Machancoses por la zona de cadafals.
- 18.30 h · BeeЯRock Fest Vol. X, con Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria. Entrada gratuita.
- 18.30 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, partida de profesionales de pelota valenciana.
- 19.00 h · En el BeeЯRock Fest, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 19.00 h · En la calle Santa Llúcia, 1, actuación de Resilientes Rock Band.
- 20.30 h · En el cruce de Josep Ramon Batalla y Salvador, embolada de ‘Pintado’, toro de Cebada Gago.
- 22.00 h · En la calle Salvador, 59, cena de vaso y torneo de beer pong.
- 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son.
- 22.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, Noche de Ronda y XXIV Premios Flor de Taronger.
- 22.30 h · En la calle Betxí, 7, III Discomóvil Peña La Xisclaina con DJ Pixo.
- 23.30 h · Exhibición de emboladores por la zona de cadafals, con la ganadería Capota.
- 00.00 h · En la calle Zumalacárregui, 14, actuación de Impostores.
📅 Sábado 23 de mayo
- 11.00 h · Campaña de reciclaje de vidrio para peñas en la plaza Vila y la avenida Murà.
- 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta de la ganadería Hnos. Bellés.
- 11.00 h · En El Convent, espai d’art, apertura de la exposición «Castelló Col·lecciona. Elogi de l’incomplet».
- 12.00 h · En el salón de plenos del Ayuntamiento, acto oficial de hermanamiento con Torrehermosa y Alconchel de Ariza.
- 12.30 h · En la avenida Murà, 90.º Concurso de paellas.
- 12.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 17, tradicional Vermullot Peña L’Abellot con 2 and Roll.
- 15.00 h · En la avenida Murà, 47.ª Comida del concurso de paellas.
- 17.00 h · En la calle Alfred Nobel, tardeo Penya No Problem.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, Oz esto no es Kansas.
- 18.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación de Resilientes Rock Band.
- 18.00 h · En la calle Pietat, 20, tardeo en la Peña L’Esquella con el grupo Five.
- 18.00 h · Bou per la vila, con ‘Lunero’, de Monteviejo; ‘Jugador’, de Guadajira; y ‘Portugués’, de Álvaro Núñez. A continuación, vaquillas de Capota.
- 18.00 h · En la calle Pere Gil, concierto de Yotoco Son y fiesta de mojitos.
- 18.30 h · En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, concierto manual de campanas con el toque del avemaría repicada.
- 19.00 h · En la calle Hospital, 20, actuación de Sin Documentos por el 25.º aniversario de la peña.
- 19.30 h · En el camino Santa Cecília, tercera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.
- 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, cena de sobaquillo y baile con orquesta.
- 23.00 h · En la plaza Major, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 23.30 h · En la calle Bisbe Rocamora, 46, discomóvil bravaclosing con DJ Sergio Bulau.
- 23.30 h · Bou embolat, con los toros exhibidos por la tarde.
- 00.00 h · En la plaza Major, concierto de Marta Sánchez.
📅 Domingo 24 de mayo
- 08.00 h · Desmontaje de cadafals.
- 21.00 h · En la plaza Major, concierto de David Civera.
- 21.45 h · Traca final de fiestas, desde la basílica de Sant Pasqual hasta el Ayuntamiento. A continuación, pasacalle de charangas hasta el parque de Alaplana.
- 22.30 h · En el parque de Alaplana, castillo final de fiestas a cargo de la pirotecnia Turís.
- Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- 4.000 kilómetros de carretera y campo para traer los toros de la Comissió del Bou de las fiestas de Vila-real
- ¿Eres de Castellón y tienes estos apellidos? Desciendes de los romanos
- Hora punta caótica en los accesos a Castelló por el grave siniestro de la N-340: colas hasta las principales vías de Vila-real
- Huelga educativa en Castelló
- Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló