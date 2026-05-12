Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos

Vila-real arranca este viernes la programación oficial de las fiestas patronales de Sant Pasqual, las primeras del año, con alrededor de 200 actos pensados para todos los colectivos y que se alargarán hasta el domingo, 24 de mayo. Peñas, asociaciones y vecinos en general tienen a su alcance un buen número de actividades para su disfrute, en la que no faltarán eventos ya tradicionales y consolidades, como los bous al carrer; las citas musicales, como los conciertos de Marta Sánchez y David Civera, o la actuación de la siempre exitosa orquesta Panorama; así como otros de carácter lúdico-cultural, como una nueva edición del Vila-real Talent.

Tampoco faltan los eventos dedicados al patrón, como la misa pontifical en su basílica o la procesión. El sonido de los cogetes, carcasas y masclets vuelve a ocupar su lugar con el anuncio de la fiesta, la mascletà o el castillo de fuegos artificiales. Mientras, las peñas viven dos cambios importantes en su programación habitual de estos festejos: la colorida cabalgata, que pasa a ser nocturna; y el concurso y comida de paellas, que se celebra el segundo sábado de las fiestas.

📅 Martes 12 de mayo

12.00 h · En el Gran Casino , presentación del programa oficial de fiestas.

· En el , presentación del programa oficial de fiestas. 17.00 h · Desde la plaza Major , salida de la XVIII Caminata de Afervil hasta la sede situada en la calle Bayarri, 10.

· Desde la , salida de la hasta la sede situada en la calle Bayarri, 10. 20.00 h · En el Gran Casino, recepción oficial a las reinas de fiestas de Vila-real, con la asistencia de la reina y las damas de 2026.

📅 Miércoles 13 de mayo

10.00 h · En el Gran Casino , reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 horas.

· En el , reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 horas. 10.00 h · Montaje de cadafals.

· Montaje de cadafals. 17.00 h · En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 19.00 horas.

📅 Jueves 14 de mayo

10.00 h · En el Gran Casino , reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 15.00 horas.

· En el , reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 15.00 horas. 18.00 h · En la Casa de l’Oli , exposición «La història d’un poble», por Patro Bonet, del 14 al 24 de mayo.

· En la , exposición «La història d’un poble», por Patro Bonet, del 14 al 24 de mayo. 18.00 h · En el Museu de la Ciutat Casa de Polo , exposición «Futbol a Vila-real. Història gràfica», por Vicente Soro y Xavier Ferrer, del 14 de mayo al 26 de septiembre.

· En el , exposición «Futbol a Vila-real. Història gràfica», por Vicente Soro y Xavier Ferrer, del 14 de mayo al 26 de septiembre. 18.00 h · En la Comunitat de Regants , exposición de pintura «Yellow Submarine», de Sonia Ortiz López. Del 15 al 24 de mayo, de 18.00 a 21.00 horas.

· En la , exposición de pintura «Yellow Submarine», de Sonia Ortiz López. Del 15 al 24 de mayo, de 18.00 a 21.00 horas. 18.00 h · En las salas de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real , muestras de Alfredo Sánchez Orduña, Juan Llorens Bort y Francisco Vilar Ventura, hasta el 24 de mayo.

· En las salas de exposiciones de la , muestras de Alfredo Sánchez Orduña, Juan Llorens Bort y Francisco Vilar Ventura, hasta el 24 de mayo. 19.00 h · Inauguración oficial del recinto de la feria de atracciones, instalado en la calle Cardenal Tarancón, junto al jardín de Jaume I. Habrá 2x1 en todas las atracciones.

📅 Viernes 15 de mayo

11.00 h · En la iglesia mayor San Jaime , misa en honor a san Isidro Labrador , con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad.

· En la iglesia mayor , misa en honor a , con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad. 13.00 h · Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I , con volteo de campanas y disparo de cohetes.

· Apertura de la fiesta en el , con volteo de campanas y disparo de cohetes. 13.15 h · Inauguración de la zona de food-trucks en el jardín de Jaume I.

· Inauguración de la zona de en el jardín de Jaume I. 14.30 h · Inauguración del Recinto de la Marcha , en la avenida Europa.

· Inauguración del , en la avenida Europa. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo Resilientes .

· En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo . 17.45 h · En la plaza Major , Crida a la Festa , con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós.

· En la , , con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós. 18.00 h · En la plaza Major , III edición de La Crida Fest , con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul.

· En la , III edición de , con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul. 18.00 h · En la plaza Major , Punto Violeta y Libre de Adicciones .

· En la , . 18.00 h · Punto informativo y pasacalle ambiental por el recinto de la vila y calles de alrededor.

· Punto informativo y pasacalle ambiental por el recinto de la vila y calles de alrededor. 19.00 h · En la basílica de Sant Pasqual , santa misa y último día de novena. A continuación, procesión eucarística.

· En la basílica de , santa misa y último día de novena. A continuación, procesión eucarística. 19.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con DJ Jose Nacho .

· En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con . 19.00 h · En la calle Raval del Carme, 2, tardeo con Alejandro Díaz .

· En la calle Raval del Carme, 2, tardeo con . 19.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, tardeo flamenco con Rumba Sierra .

· En la calle Pare Ramón Usó, 1, tardeo flamenco con . 19.30 h · En la calle Salvador, 59, tardeo con Generación Z por el 20.º aniversario de la Peña Marexats.

· En la calle Salvador, 59, tardeo con por el 20.º aniversario de la Peña Marexats. 20.00 h · En la calle València, 52, fiesta 10.º aniversario de la Peña Birra-real con DJ Cristian Sánchez .

· En la calle València, 52, fiesta 10.º aniversario de la Peña Birra-real con . 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son .

· En la plaza Aliaga, concierto del dúo . 22.45 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols , cuartos de final del campeonato individual de pelota valenciana.

· En el , cuartos de final del campeonato individual de pelota valenciana. 00.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5.

📅 Sábado 16 de mayo

08.30 h · En el restaurante La Brasa , inscripción para el XV Rally Vespa-real .

· En el restaurante , inscripción para el . 09.00 h · X Concurso de pintura rápida de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

· de la Fundació Caixa Rural Vila-real. 10.00 h · En el pabellón Sebastián Mora , exhibición de gimnasia artística.

· En el pabellón , exhibición de gimnasia artística. 11.00 h · Desde la plaza de la Vila, pasacalle de los Bordegassos de Vilanova .

· Desde la plaza de la Vila, pasacalle de los . 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet .

· Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería . 11.30 h · En el pabellón Campió Llorens , IV Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball.

· En el pabellón , IV Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball. 12.00 h · En la Casa dels Mundina , inauguración de la exposición de bonsáis.

· En la , inauguración de la exposición de bonsáis. 12.00 h · En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, toque Vila-real en fiestas pascualinas.

· En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, toque Vila-real en fiestas pascualinas. 12.00 h · En el Gran Casino , entrega de los XXIX Premios Maig - Memorial Pasqual Batalla .

· En el , entrega de los . 12.00 h · En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo.

· En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo. 12.00 h · En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de El Artriste .

· En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de . 16.30 h · En la plaza Major , concentración de peñas, entidades y vecinos para participar en la ofrenda.

· En la , concentración de peñas, entidades y vecinos para participar en la ofrenda. 17.00 h · En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con DJ Broch .

· En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con . 17.00 h · En la calle Betxí, 16, discomóvil con DJ Lore Nieto .

· En la calle Betxí, 16, discomóvil con . 17.00 h · Ofrenda de flores con tapiz floral al patrón por la plaza Major, plaza Vila, calle Major Sant Jaume, calle Sant Pasqual y plaza Sant Pasqual. A continuación, tradicional hoguera.

· con tapiz floral al patrón por la plaza Major, plaza Vila, calle Major Sant Jaume, calle Sant Pasqual y plaza Sant Pasqual. A continuación, tradicional hoguera. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, fiesta remember.

· En la calle Pare Molina, 11, fiesta remember. 18.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, audición de carillón en memoria de Ana Viñes Rubert .

· En la basílica de Sant Pasqual, audición de carillón en memoria de . 18.00 h · En la Fundació Caixa Rural Vila-real , concierto de piano.

· En la , concierto de piano. 18.00 h · En la calle Salvador, 60, actuación del grupo musical Resurrección .

· En la calle Salvador, 60, actuación del grupo musical . 18.00 h · En la calle Zumalacárregui, 41, discomóvil Peña Xe Quin Fum Fa con DJ Cuber .

· En la calle Zumalacárregui, 41, discomóvil Peña Xe Quin Fum Fa con . 18.00 h · En la calle Molí, 5, actuación de Lamaar Music .

· En la calle Molí, 5, actuación de . 18.00 h · En la calle Pere Gil, tardeo patrocinado por Bárbaro.

· En la calle Pere Gil, tardeo patrocinado por Bárbaro. 18.30 h · En la calle Puríssima, tardeo con DJ Kike GB.

Bou per la vila. / Toni Losas

18.30 h · Bou per la vila . Se exhibirá primero a ‘Pringoso’ , de Gavira, y después ‘Invernizo’ , de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota.

· . Se exhibirá primero a , de Gavira, y después , de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota. 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà , cena de sobaquillo y baile con orquesta.

· En la Asociación de Pensionistas y Jubilados , cena de sobaquillo y baile con orquesta. 22.00 h · En la plaza Major , Punto Violeta y Libre de Adicciones.

· En la , Punto Violeta y Libre de Adicciones. 22.00 h · En la plaza Major , Rock per la Llengua con Apologia, Esther y Auxili.

· En la , con Apologia, Esther y Auxili. 23.30 h · Bou embolat con los toros exhibidos por la tarde.

· con los toros exhibidos por la tarde. 23.30 h · En la calle Ecce Homo, 61, XXXV Carajillada popular de la Peña Sifó.

· En la calle Ecce Homo, 61, de la Peña Sifó. 00.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, San Pascual Opening Fest con DJ Óscar Alegre, Alberto Mollar, Nacho Bala, Requenakalero y Keko.

📅 Domingo 17 de mayo

08.00 h · Diana a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull por las calles de la ciudad.

· Diana a cargo del por las calles de la ciudad. 08.30 h · En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores.

· En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores. 09.00 h · En el parque del Sauce Llorón, XXVIII Torneo de petanca Sant Pasqual 2026 .

· En el parque del Sauce Llorón, . 11.00 h · En la basílica de Sant Pasqual , santa misa pontifical presidida por el obispo Casimiro López Llorente . Al finalizar, audición de carillón.

· En la basílica de , santa misa pontifical presidida por el obispo . Al finalizar, audición de carillón. 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant , con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En la plaza Sant Ferran, , con hinchables, toboganes y juegos infantiles. 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant , con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En el jardín Botànic Calduch, , con hinchables, toboganes y juegos infantiles. 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís .

· En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia . 15.30 h · En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz.

· En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz. 16.00 h · En el Espai Jove , XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual.

· En el , XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual. 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote.

· En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote. 18.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote.

· En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote. 18.00 h · Procesión en honor a Sant Pasqual. A continuación, santa misa.

Procesión en honor a Sant Pasqual. / MANOLO NEBOT ROCHERA

19.30 h · En el camino Santa Cecília, primera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.

· En el camino Santa Cecília, primera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura. 22.00 h · 61.ª Cabalgata de fiestas , con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza.

· , con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza. 22.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 20, actuación de Els Enfields.

📅 Lunes 18 de mayo

00.30 h · En el parque de la Mayorazga, actuación de la orquesta Panorama .

· En el parque de la Mayorazga, actuación de la . 11.00 h · En la capilla del Cristo del Hospital , misa oficial. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad.

· En la capilla del , misa oficial. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad. 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de vaquillas y toros de la ganadería Capota .

· Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de vaquillas y toros de la ganadería . 17.00 h · I Transhumancia infantil por la calle Salvador.

· por la calle Salvador. 17.30 h · En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «L’art del costurer: tradició, memòria i devoció».

· En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «L’art del costurer: tradició, memòria i devoció». 18.00 h · En la zona de cadafals, Jugant, jugant , con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos.

· En la zona de cadafals, , con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos. 18.30 h · En la plaza Major , XI Elaboración de allioli antes de la Xulla .

· En la , . 18.30 h · En la plaza Major, punto informativo «Recicla antes de que se corte el allioli».

· En la plaza Major, punto informativo «Recicla antes de que se corte el allioli». 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà , xulla de sobaquillo y baile.

· En la Asociación de Pensionistas y Jubilados , xulla de sobaquillo y baile. 20.00 h · Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real.

· Animación de la a cargo de charangas de Vila-real. 21.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado , xulla de sobaquillo y baile.

· En la Asociación de Pensionistas y Jubilados , xulla de sobaquillo y baile. 21.30 h · Xulla tradicional por las calles de la ciudad.

· por las calles de la ciudad. 23.59 h · En la calle Salvador, 62, Xulla Fest Beu i Fuig con DJ Geri Hawk.

· En la calle Salvador, 62, con DJ Geri Hawk. 00.00 h · En la calle Exèrcit, 3, fiesta Nit de la Xulla de la Peña Fem Festa, con discomóvil.

Las charangas amenizan la celebración de la tradicional Xulla en Vila-real. / Erik Pradas

📅 Martes 19 de mayo

11.00 h · Actividad Árbol de la inclusión , dirigida a las familias de Vila-real.

· Actividad , dirigida a las familias de Vila-real. 16.30 h · En Aquaesport , XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas.

· En , XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas. 18.00 h · Bou per la vila con ‘Fraguador’ , de Zalduendo; y ‘Alabado’ , de El Soldao. A continuación, vaquillas de Capota.

· con , de Zalduendo; y , de El Soldao. A continuación, vaquillas de Capota. 18.00 h · En la plaza Major , Jugant, jugant , musical infantil con Els Rokin’Xics.

· En la , , musical infantil con Els Rokin’Xics. 19.30 h · En la calle Soledat, 27, tardeo flamenco.

· En la calle Soledat, 27, tardeo flamenco. 21.00 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica , XXIV Macrocena de ‘pa i porta’ de vecinos y vecinas de Vila-real.

· En la plaza del , XXIV Macrocena de ‘pa i porta’ de vecinos y vecinas de Vila-real. 22.30 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y El Showman del Serrucho .

· En la plaza del Estadio de la Cerámica, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y . 23.00 h · Bou embolat con los toros de la tarde.

📅 Miércoles 20 de mayo

10.30 h · En la iglesia arciprestal, subida al campanario. Horario de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

· En la iglesia arciprestal, subida al campanario. Horario de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. 12.00 h · En el Gran Casino , presentación del número 28 de la revista Font .

· En el , presentación del número 28 de la revista . 12.00 h · En el Forn d’Avall , inauguración de la bodeguilla de Poble .

· En el , inauguración de la bodeguilla de . 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Benavent .

· Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería . 13.00 h · En el Gran Casino, Bodeguilla del periódico Mediterráneo , hasta las 15.00 horas.

· En el Gran Casino, , hasta las 15.00 horas. 17.00 h · En el recinto de la feria de atracciones, día popular con todas las atracciones a precios reducidos.

· En el recinto de la feria de atracciones, día popular con todas las atracciones a precios reducidos. 17.30 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado , merienda para socios y baile con Miguel Ángel.

· En la Asociación de Pensionistas y Jubilados , merienda para socios y baile con Miguel Ángel. 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros, de la ganadería Benavent , por la zona de cadafals.

· Suelta de vaquillas y toros, de la ganadería , por la zona de cadafals. 18.00 h · Fiestas con ECO en Vila-real , campaña itinerante de reciclaje de vidrio por el centro de la vila.

· , campaña itinerante de reciclaje de vidrio por el centro de la vila. 19.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, revista hablada Camino , especial fiestas.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, revista hablada , especial fiestas. 19.30 h · En el camino Santa Cecília, segunda prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.

· En el camino Santa Cecília, segunda prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura. 20.30 h · En el Recinto de la Marcha , reparto de lotes de comida para el Concurso de empedraos.

· En el , reparto de lotes de comida para el Concurso de empedraos. 20.30 h · Embolada de un toro de corro, de la ganadería Benavent , en la zona de cadafals.

· Embolada de un toro de corro, de la ganadería , en la zona de cadafals. 21.30 h · En el Recinto de la Marcha , Punto Violeta y Libre de Adicciones.

· En el , Punto Violeta y Libre de Adicciones. 22.00 h · En el Recinto de la Marcha, 39.º Concurso de empedraos para peñas. A continuación, actuación de la orquesta Centauro.

📅 Jueves 21 de mayo

11.00 h · En el parque de la Glorieta 20 de Febrer, Jugant, jugant , teatro de marionetas con Xarop Teatre.

· En el parque de la Glorieta 20 de Febrer, , teatro de marionetas con Xarop Teatre. 11.00 h · En el corro, exposición de dibujos taurinos realizados por usuarios del Centro de Día de Personas con Discapacidad Psíquica de Vila-real.

· En el corro, exposición de dibujos taurinos realizados por usuarios del Centro de Día de Personas con Discapacidad Psíquica de Vila-real. 11.00 h · En Multicines Sucre , Un san Pascual de cine, con exhibiciones a 3,50 euros.

· En , Un san Pascual de cine, con exhibiciones a 3,50 euros. 12.00 h · En la calle Exèrcit, 3, fiesta Vermut Peña Fem Festa con discomóvil.

· En la calle Exèrcit, 3, fiesta Vermut Peña Fem Festa con discomóvil. 12.30 h · En la bodeguilla de Poble , entrega de premios del Concurso de la portada de Poble.

· En la bodeguilla de , entrega de premios del Concurso de la portada de Poble. 14.00 h · En el restaurante Els XIII , comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

· En el restaurante , comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. 14.00 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado , fideuà con inscripción previa.

· En la Asociación de Jubilados y Pensionistas , fideuà con inscripción previa. 17.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà , baile social.

· En la Asociación de Pensionistas y Jubilados , baile social. 17.00 h · En la plaza Sant Pasqual, XIII Encuentro de Pascuales y Pascualas y VIII Encuentro de apellidos Villarreal.

· En la plaza Sant Pasqual, XIII Encuentro de Pascuales y Pascualas y VIII Encuentro de apellidos Villarreal. 18.00 h · Bou per la vila con ‘Governante’ , de Los Ronceles; y ‘Desgreñado’ , de Hato Blanco. A continuación, vaquillas de Capota.

· con , de Los Ronceles; y , de Hato Blanco. A continuación, vaquillas de Capota. 19.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro de Els XIII con las obras cómicas ‘Lío en el spa’ y ‘La real gana’.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro de con las obras cómicas ‘Lío en el spa’ y ‘La real gana’. 21.30 h · En la plaza Major , Vila-real Talent con ‘Un viatge a l’inconscient’, una propuesta con magia, música, danza y talento local.

· En la , con ‘Un viatge a l’inconscient’, una propuesta con magia, música, danza y talento local. 23.00 h · Bou embolat, con los toros de la tarde.

📅 Viernes 22 de mayo

11.00 h · En el parque de la Mayorazga, Jugant, jugant , con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En el parque de la Mayorazga, , con hinchables, toboganes y juegos infantiles. 11.30 h · En la zona de cadafals, sorteo de la cagada del manso .

· En la zona de cadafals, sorteo de la . 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Jaime Tárrega Lucas .

· Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería . 13.30 h · En el Centre de Congressos, Fires y Trobades , fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y baile con orquesta.

· En el , fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y baile con orquesta. 17.00 h · En la calle Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con DJ Marc Vilanova .

· En la calle Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con . 17.30 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado , merienda con chocolate y bingo.

· En la Asociación de Jubilados y Pensionistas , merienda con chocolate y bingo. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación de Patxi Ojana .

· En la calle Pare Molina, 11, actuación de . 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, bingo.

· En la calle Crist de la Penitència, 77, bingo. 17.30 h · En la calle Betxí, 13, vaso solidario con Alejandro Díaz y Lastre , a beneficio de IISLAFE.

· En la calle Betxí, 13, vaso solidario con y , a beneficio de IISLAFE. 18.00 h · En la calle Climent, tardeo Trecalà Fest 10.º aniversario .

· En la calle Climent, tardeo . 18.00 h · En la calle Salvador, 59, bingo musical Peña Marexats.

· En la calle Salvador, 59, bingo musical Peña Marexats. 18.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, I Samfainaland , con DJ Aníbal Gómez de Ojete Calor, Don Flúor y artistas invitados.

· En la calle Sant Vicent, 15, , con DJ Aníbal Gómez de Ojete Calor, Don Flúor y artistas invitados. 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros de la ganadería Fernando Machancoses por la zona de cadafals.

· Suelta de vaquillas y toros de la ganadería por la zona de cadafals. 18.30 h · BeeЯRock Fest Vol. X , con Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria. Entrada gratuita.

· , con Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria. Entrada gratuita. 18.30 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, partida de profesionales de pelota valenciana.

· En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, partida de profesionales de pelota valenciana. 19.00 h · En el BeeЯRock Fest , Punto Violeta y Libre de Adicciones.

· En el , Punto Violeta y Libre de Adicciones. 19.00 h · En la calle Santa Llúcia, 1, actuación de Resilientes Rock Band .

· En la calle Santa Llúcia, 1, actuación de . 20.30 h · En el cruce de Josep Ramon Batalla y Salvador, embolada de ‘Pintado’ , toro de Cebada Gago .

· En el cruce de Josep Ramon Batalla y Salvador, embolada de , toro de . 22.00 h · En la calle Salvador, 59, cena de vaso y torneo de beer pong.

· En la calle Salvador, 59, cena de vaso y torneo de beer pong. 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son .

· En la plaza Aliaga, concierto del dúo . 22.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, Noche de Ronda y XXIV Premios Flor de Taronger.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, y XXIV Premios Flor de Taronger. 22.30 h · En la calle Betxí, 7, III Discomóvil Peña La Xisclaina con DJ Pixo .

· En la calle Betxí, 7, III Discomóvil Peña La Xisclaina con . 23.30 h · Exhibición de emboladores por la zona de cadafals, con la ganadería Capota .

· Exhibición de emboladores por la zona de cadafals, con la ganadería . 00.00 h · En la calle Zumalacárregui, 14, actuación de Impostores.

📅 Sábado 23 de mayo

11.00 h · Campaña de reciclaje de vidrio para peñas en la plaza Vila y la avenida Murà.

· Campaña de reciclaje de vidrio para peñas en la plaza Vila y la avenida Murà. 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta de la ganadería Hnos. Bellés .

· Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta de la ganadería . 11.00 h · En El Convent, espai d’art , apertura de la exposición «Castelló Col·lecciona. Elogi de l’incomplet».

· En , apertura de la exposición «Castelló Col·lecciona. Elogi de l’incomplet». 12.00 h · En el salón de plenos del Ayuntamiento, acto oficial de hermanamiento con Torrehermosa y Alconchel de Ariza .

· En el salón de plenos del Ayuntamiento, acto oficial de hermanamiento con y . 12.30 h · En la avenida Murà, 90.º Concurso de paellas .

· En la avenida Murà, . 12.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 17, tradicional Vermullot Peña L’Abellot con 2 and Roll .

· En la calle Pare Ramón Usó, 17, tradicional Vermullot Peña L’Abellot con . 15.00 h · En la avenida Murà, 47.ª Comida del concurso de paellas .

· En la avenida Murà, . 17.00 h · En la calle Alfred Nobel, tardeo Penya No Problem.

· En la calle Alfred Nobel, tardeo Penya No Problem. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, Oz esto no es Kansas .

· En la calle Pare Molina, 11, . 18.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación de Resilientes Rock Band .

· En la calle Salvador, 62, actuación de . 18.00 h · En la calle Pietat, 20, tardeo en la Peña L’Esquella con el grupo Five .

· En la calle Pietat, 20, tardeo en la Peña L’Esquella con el grupo . 18.00 h · Bou per la vila , con ‘Lunero’ , de Monteviejo; ‘Jugador’ , de Guadajira; y ‘Portugués’ , de Álvaro Núñez. A continuación, vaquillas de Capota.

· , con , de Monteviejo; , de Guadajira; y , de Álvaro Núñez. A continuación, vaquillas de Capota. 18.00 h · En la calle Pere Gil, concierto de Yotoco Son y fiesta de mojitos.

· En la calle Pere Gil, concierto de y fiesta de mojitos. 18.30 h · En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, concierto manual de campanas con el toque del avemaría repicada.

· En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, concierto manual de campanas con el toque del avemaría repicada. 19.00 h · En la calle Hospital, 20, actuación de Sin Documentos por el 25.º aniversario de la peña.

· En la calle Hospital, 20, actuación de por el 25.º aniversario de la peña. 19.30 h · En el camino Santa Cecília, tercera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.

· En el camino Santa Cecília, tercera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura. 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà , cena de sobaquillo y baile con orquesta.

· En la Asociación de Pensionistas y Jubilados , cena de sobaquillo y baile con orquesta. 23.00 h · En la plaza Major , Punto Violeta y Libre de Adicciones.

· En la , Punto Violeta y Libre de Adicciones. 23.30 h · En la calle Bisbe Rocamora, 46, discomóvil bravaclosing con DJ Sergio Bulau .

· En la calle Bisbe Rocamora, 46, discomóvil bravaclosing con . 23.30 h · Bou embolat , con los toros exhibidos por la tarde.

· , con los toros exhibidos por la tarde. 00.00 h · En la plaza Major, concierto de Marta Sánchez.

📅 Domingo 24 de mayo