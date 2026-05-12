Vila-real abre las inscripciones para el Aplec d'Estiu con 160 plazas más que en el 2025

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vila-real ha presentado una nueva edición del Aplec d’Estiu, que este año alcanza su 36ª edición con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa, lúdica y de conciliación familiar durante los meses de verano. Una edición que refuerza en 160 plazas la oferta respecto a la convocatoria anterior, al pasar de las 800 plazas del verano pasado a 960 para el verano de 2026.

La actividad está dirigida a niños y niñas escolarizados y empadronados en Vila-real, con edades comprendidas entre los 3 años —nacidos en 2022— y los 12 años —nacidos en 2013—. Las actividades se desarrollarán en los CEIP Angelina Abad y Pascual Nácher, con turnos distribuidos entre el 22 de junio y el 31 de agosto.

La preinscripción se realizará exclusivamente de forma telemática, a través de la plataforma municipal https://inscripcions.vila-real.es, del 15 al 31 de mayo. El sorteo y la publicación de la lista de alumnado admitido tendrá lugar el 1 de junio, mientras que la formalización de las inscripciones se realizará del 2 al 15 de junio. El listado definitivo se publicará el 17 de junio.

El Aplec contará con servicio de escuela matinal, de 8.00 a 9.00 horas; actividades principales, de 9.00 a 13.00 horas; y comedor, de 13.00 a 15.00 horas. En los tres primeros turnos se ofrecerán 120 plazas en cada uno de los dos centros educativos, mientras que los turnos de agosto se desarrollarán únicamente en el CEIP Angelina Abad.

Tarifas reducidas

Además, el programa contempla tarifas reducidas y gratuitas para familias numerosas, monoparentales, acogedoras, personas con discapacidad y familias en situación económica vulnerable o incluidas en programas sociales municipales, siempre que se presente la documentación acreditativa correspondiente.

La concejala de Educación, Anna Vicens, destaca que el Aplec d’Estiu “es una iniciativa consolidada que combina educación, convivencia y conciliación familiar, ofreciendo a los más pequeños un espacio seguro y enriquecedor durante las vacaciones escolares”.

Para más información, las familias pueden consultar la web inscripcions.vila-real.es o contactar con la Concejalía de Educación en el teléfono 964 547 240, de 8.00 a 14.00 horas.

Respecto al Campus Natura, desde el equipo de gobierno se está ultimando, tras el proceso de escucha activa de las familias y la experiencia de años anteriores, la tramitación para poder iniciar el proceso de matrícula en breve.