Caixa Rural Vila-real renueva su consejo rector y reelige a Sonia Sánchez como presidenta

Tras la celebración de su asamblea general, el consejo rector de Caixa Rural Vila-real se ha reunido para proceder a la distribución de cargos y definir las líneas estratégicas que marcarán el rumbo de la entidad en el próximo ciclo.

El principal anuncio de la sesión ha sido la reelección de Sonia Sánchez como presidenta de la entidad. Sánchez, que ha liderado la caja con un enfoque basado en la solvencia y el compromiso social, afronta ahora un nuevo mandato de cuatro años. Su renovación supone una apuesta decidida por la estabilidad y por la consolidación de los proyectos de apoyo al tejido económico y social de Vila-real.

En el marco de este proceso de actualización institucional, el consejo ha formalizado el relevo de parte de sus integrantes. La entidad ha querido expresar su más profundo agradecimiento a los tres consejeros salientes: Maite Mulet, Juan José Ortells y Pascual Pesudo, cuya labor y dedicación han sido fundamentales para el crecimiento de la entidad y de su obra social en los últimos años.

Tres nuevos consejeros

De igual manera, se ha dado la bienvenida a los tres nuevos consejeros que se incorporan al órgano de gobierno: Amelia Simó, Lluís Juan y José Recatalá. Estos nuevos perfiles aportan frescura y experiencia profesional para afrontar los retos del sector financiero actual, manteniendo siempre la esencia de banca de proximidad que caracteriza a la institución.

Con esta nueva configuración, Caixa Rural Vila-real reafirma su compromiso de seguir siendo el motor financiero de la ciudad, priorizando el servicio a sus socios y clientes, y fortaleciendo su Obra Social, un pilar que revierte los beneficios en la mejora de la comunidad local.