Vila-real cuenta las horas para sus fiestas: 101 refuerzos policiales, colas en el reparto del 'llibret' y montaje de cadafals en marcha

Vila-real cuenta ya las horas para sumergirse en una de sus dos semanas más esperadas del año. Las fiestas patronales de Sant Pasqual arrancan este viernes y la ciudad pisa el acelerador para ultimar los preparativos en materia de seguridad (con 101 refuerzos extraordinarios), festiva y taurina.

Por un lado, este miércoles por la mañana ha comenzado en el Gran Casino el reparto del llibret de festes, que ha provocado colas entre los vecinos interesados en conseguir uno de los 9.000 ejemplares editados. Seguirá este jueves de 10.00 a 15.00 horas en el mismo lugar.

El reparto de los 'llibrets de festes' de Sant Pasqual en Vila-real, en imágenes / Toni Losas

Además, la zona de la vila ya empieza a estar colonizada por los cadafals, cuya instalación y montaje ya demuestra que los festejos taurinos están cada vez más cerca.

Toni Losas

También ha tenido lugar la junta local de seguridad, que ha abordado el dispositivo especial para reforzar la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad y garantizar el correcto desarrollo de las celebraciones.

Galería de fotos del montaje de cadafals para las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real / Toni Losas

La reunión ha estado presidida por el alcalde, José Benlloch, y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls. Por parte de la Subdelegación también han participado Rosa Marco Chordá, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer. En representación municipal no han faltado el concejal de Seguridad y Emergencias, Toni Marín; la edila de Fiestas, Miriam Caravaca; la vicealcaldesa y concejala de Igualdad y Servicios Públicos, Maria Fajardo, así como la técnica de Igualdad Lucía Romaní.

Foto de la junta local de seguridad. / Mediterráneo

Durante la sesión han repasado los principales actos festivos y, especialmente, aquellos que prevén una mayor afluencia de público, en los que reforzarán la presencia y el control policial. La Policía Local desplegará un dispositivo especial con 101 refuerzos extraordinarios durante las fiestas, en una plantilla que ya alcanza los 100 integrantes. Además, el operativo contará con la colaboración de voluntarios de Protección Civil de Almenara, la Vall d’Uixó y Moncofa, que reforzarán las tareas preventivas y de asistencia. Asimismo, el registro policial actualizado incluye un total de 581 peñas.

Puntos violeta

La junta local también ha abordado los espectáculos pirotécnicos y taurinos, que contarán con la coordinación del director de festejos taurinos, Javier Pons; los controles preventivos previstos en carretera; y el funcionamiento de los puntos violeta para la prevención y atención ante posibles agresiones sexistas durante las celebraciones.

En materia de Servicios Públicos, Fajardo ha presentado el dosier con el dispositivo especial de limpieza, los baños portátiles que instalarán y los contenedores extraordinarios previstos para los días festivos, con el objetivo de dar respuesta al incremento de actividad en la ciudad durante la semana festiva.

Foto de familia de los participantes en la junta local de seguridad celebrada en Vila-real. / Mediterráneo

Finalmente, y por recomendación policial, como publicó este martes Mediterráneo, se ha acordado suspender el pasacalle previsto desde la zona centro hasta el PAI Alaplana el domingo 24 de mayo, coincidiendo con el lanzamiento del castillo final de fiestas y con la celebración del último partido de Liga en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, programado a las 21.00 horas.

“Todas las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional, unidad adscrita de la Policía Autonómica y Policía Local) unidas y coordinadas para garantizar que podamos vivir las fiestas de nuestro patrón con la máxima normalidad y de una manera segura para todas y todos”, ha concluido Benlloch.

A la junta local de seguridad también han acudido representantes de los distintos cuerpos de seguridad. Por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Vila-real ha asistido Pedro Ortín Soria, jefe de la comisaría; mientras que Eduardo Goterris España, inspector jefe provincial de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, ha representado a la Policía Autonómica. La Comandancia de la Guardia Civil de Castellón ha estado representada por el teniente coronel Joaquín Rebollo González. Finalmente, por parte de la Policía Local de Vila-real han participado José Ramón Nieto Rueda, comisario principal jefe del cuerpo, y Alfonso Monfort Palacios, inspector responsable del área de servicios.