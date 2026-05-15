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En la calle Santa Clara

Derriban la casa del centro de Vila-real que colapsó tras seis meses de inquietud vecinal

Los propietarios demuelen el inmueble, que se derrumbó parcialmente en octubre, tras quejas de ciudadanos y requerimientos del Ayuntamiento

Los propietarios han empezado a echar abajo la casa que colapsó parcialmente el pasado 7 de octubre en la calle Santa Clara.

Los propietarios han empezado a echar abajo la casa que colapsó parcialmente el pasado 7 de octubre en la calle Santa Clara. / Josep Carda

David Donaire

Vila-real

Siete meses después del derrumbe de la casa que obligó a cerrar la calle Santa Clara y que ha generado una prolongada inquietud entre los vecinos de esa zona céntrica de Vila-real, los propietarios del inmueble que colapsó parcialmente el pasado 7 de octubre han iniciado ya los trabajos de demolición.

La intervención llega tras más de medio año de preocupación y quejas ciudadanas, especialmente a través de redes sociales, por el estado en el que había quedado la vivienda desde el incidente. Durante este tiempo, el Ayuntamiento también ha realizado numerosos requerimientos a los dueños para que arreglaran el domicilio y resolvieran la situación de un inmueble que permanecía en condiciones precarias y peligrosas en materia de seguridad en una de las calles del centro de la ciudad.

El derrumbe se produjo el martes 7 de octubre en la calle Santa Clara. Según publicó Mediterráneo y explicó entonces el concejal de Urbanismo, Emilio Obiol, los dueños había solicitado una licencia de obras para construir una nueva vivienda entre medianeras, autorización que estaba en regla. Los operarios llevaban unos días trabajando en los cimientos de la obra cuando la casa contigua, una vivienda antigua, colapsó y cayó en buena parte.

Galería de fotos del derrumbe el pasado mes de octubre

Galería de fotos del derrumbe el pasado mes de octubre

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Galería de fotos: Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real / Toni Losas

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Los obreros que se encontraban trabajando en el inmueble pudieron salir a tiempo tras escuchar los primeros ruidos, y ninguna de las viviendas afectadas se encontraba habitada en el momento del suceso. Tampoco fue necesario evacuar al vecindario, aunque sí hubo que cortar la calle.

Este colapso se produjo, además, en un contexto de preocupación municipal por el estado de distintas viviendas antiguas, que provocó el derrumbe de cinco viviendas antiguas en un corto período de dos semanas. El alcalde, José Benlloch, ya advirtió días después en un pleno que el Ayuntamiento iba a ponerse «más serio» a la hora de exigir un mínimo mantenimiento de fachadas y edificios en mal estado, después de que se registraran varios derrumbes en un corto periodo de tiempo.

Benlloch señaló entonces que el consistorio estaba trabajando en un protocolo y avisó de las consecuencias que puede tener para los propietarios no atender los requerimientos municipales. El primer edil recordó que, más allá de las sanciones, el deterioro de estas viviendas puede suponer un riesgo para la vía pública y para los vecinos. «Si pasa algo, esas familias van a estar arruinadas para toda la vida», llegó a advertir.

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La calle Santa Clara encara ahora la resolución de una situación que se arrastraba desde octubre y que había mantenido en alerta a vecinos y comerciantes del entorno durante los últimos meses.

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