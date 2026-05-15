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Directo: Fiestas de Sant Pasqual en Vila-real

Vila-real celebra los días centrales de las fiestas de Sant Pasqual del 15 al 24 de mayo

Foto de familia de la misa a Sant Isidre celebrada en el interior de la arciprestal.

Foto de familia de la misa a Sant Isidre celebrada en el interior de la arciprestal. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

Vila-real inicia este viernes su semana grande de las fiestas de Sant Pasqual, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo.

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