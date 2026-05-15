Directo: Fiestas de Sant Pasqual en Vila-real

Foto de la misa en honor a Sant Isidre. / Mediterráneo

Misa en honor a Sant Isidre

Este viernes por la mañana ha tenido lugar la misa en honor a Sant Isidre, celebrada en la iglesia arciprestal y organizada por la Associació Local d’Agricultors y el Consell Agrari.

El acto ha contado con la asistencia de las reinas y damas, la corporación municipal y el alcalde, José Benlloch, entre otros.