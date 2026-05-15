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Directo: Fiestas de Sant Pasqual en Vila-real
Vila-real celebra los días centrales de las fiestas de Sant Pasqual del 15 al 24 de mayo
Vila-real
Vila-real inicia este viernes su semana grande de las fiestas de Sant Pasqual, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo.
Misa en honor a Sant Isidre
Este viernes por la mañana ha tenido lugar la misa en honor a Sant Isidre, celebrada en la iglesia arciprestal y organizada por la Associació Local d’Agricultors y el Consell Agrari.
El acto ha contado con la asistencia de las reinas y damas, la corporación municipal y el alcalde, José Benlloch, entre otros.
Actos de este viernes
Pincha en este enlace para consultar los actos programados para este viernes.
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