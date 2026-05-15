El pleno de Vila-real activa el pago de otros 5,9 millones en facturas atrasadas a empresas y autónomos

La corporación municipal de Vila-real, en el marco del pleno extraordinario y urgente celebrado este viernes, ha aprobado dotar económicamente, con cargo a los remanentes del pasado ejercicio, una partida de 5,9 millones de euros para hacer frente al pago de cientos de facturas que el Ayuntamiento aún adeuda a empresas y autónomos, fundamentalmente de 2025.

La cifra complementa la de los 2,3 millones que, como ha explicado a Mediterráneo el alcalde, José Benlloch, se asignaron el pasado 7 de mayo por decreto de alcaldía, «y que me consta que ya están en proceso de pago», para abonar otras decenas de recibos que, en ese caso concreto, no requerían el visto bueno del pleno, al tratarse de facturas que llegaron en el mes de diciembre y para las que la legislación admite que se abonen con cargo al presupuesto del año en curso, en este caso prorrogado del pasado, porque todavía no han entrado en vigor las cuentas de 2026, que se aprobaron el pasado 27 de abril y que, por tanto, y de no presentarse alegaciones, serán efectivas a principios del próximo mes de junio.

Con todo, la dotación de los 5,9 millones para el pago de facturas pendientes a proveedores ha salido adelante con los votos favorables del PSPV-PSOE, PP, Compromís y el edil no adscrito Manu Rubert. Por su parte, Vox ha emitido su voto negativo, al no estar de acuerdo con que esta cantidad se uniera en un mismo paquete a la que se destinará a abonar horas extra y productividad a los empleados del consistorio; mientras que la concejala no adscrita Dora Saura ha apostado por la abstención.

Exposición pública

Durante la sesión, el primer edil vila-realense ha explicado que el acuerdo plenario se someterá a exposición pública con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que confía en que sea este sábado, de manera que se abrirá el período de 15 días para presentar alegaciones. «Una vez se cumplimente este trámite, se llevarán a pleno las relaciones de pago de las facturas adeudadas para aprobar las mismas y que puedan abonarse lo más rápido posible», ha señalado Benlloch, quien apunta que su intención es someter a la votación de la corporación los paquetes de recibos «en uno o dos plenos como máximo». Y añade: «Esperamos dar ahora un empuje a este asunto y liquidar toda la deuda, porque ya estamos viendo el final del túnel».

El munícipe ha detallado que la urgencia de la convocatoria plenaria viene determinada por el inicio de las fiestas patronales de Sant Pasqual y ante «la necesidad de reducir al máximo los perjuicios que esta situación está ocasionando a proveedores municipales, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas y autónomos, así como por la obligación de esta Administración de actuar con diligencia para evitar mayores demoras en el pago y las posibles reclamaciones de intereses de demora, así como otras consecuencias económicas derivadas del incumplimiento de los plazos legales de pago».

El asunto se ha aprobado sin debate y solo ha contado con la explicación de voto formalizada por la portavoz de Vox, Irene Herrero. No obstante, el PP, en nota de prensa posterior a la sesión, ha reclamado al ejecutivo local que se abonen los recibos «con la máxima celeridad», a la vez que su líder en la ciudad, Adrián Casabó, asegura que reclamarán que «la ciudadanía conozca también el número de empresas que han presentado reclamaciones por intereses de demora ante los impagos de este Ayuntamiento y el sobrecoste que puede suponer para las arcas municipales el caos en la gestión del gobierno de Benlloch».

Amortización de préstamos

Por otra parte, la corporación municipal ha dado luz verde, esta vez por unanimidad, a destinar los 3,5 millones de superávit del presupuesto de 2025 a la amortización de préstamos con entidades financieras, por cuanto la legislación actual obliga a asignar esta cantidad a ese destino. La medida, como ha explicado el alcalde Benlloch, supondrá un ahorro de unos 800.000 euros este año en cantidades a satisfacer en concepto de amortizaciones e intereses. Una cifra que, ha dicho, «se destinará a acometer diferentes acciones».

Además, la liquidación de créditos bancarios permitirá reducir el endeudamiento al 30%, lo que se traduce en una disminución de 42 puntos respecto al 72% de máximos que alcanzó en 2011, después de que el último ejecutivo local del PP formalizara un préstamo de 20 millones de euros un año antes de perder la alcaldía.

Impulso de la construcción

El pleno extraordinario de Vila-real celebrado este viernes también ha aprobado, nuevamente por unanimidad, el expediente de estudio de detalle presentado por una constructora para poder modificar algunos aspectos de la tipología de las viviendas que pretende edificar en las calles Jaume Roig y Ducat d’Atenes, con el fin de «adaptarlas a lo que requiere el mercado actual, con más espacios abiertos en los pisos», ha informado el munícipe quien, además, ha reiterado el auge de nuevas actuaciones inmobiliarias en la ciudad, «con la concesión de nueve licencias de obras en la junta de gobierno de ayer», a lo que se suma, como ha apuntado, un potente plan para dotar de un millar de viviendas en terrenos que quedaron en manos de la Sareb durante la última crisis inmobiliaria.