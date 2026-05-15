Programa de Sant Pasqual del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 15 de mayo, el primer día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 15 de mayo

11.00 h · En la iglesia mayor San Jaime , misa en honor a san Isidro Labrador , con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad.

· En la iglesia mayor , misa en honor a , con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad. 13.00 h · Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I , con volteo de campanas y disparo de cohetes.

· Apertura de la fiesta en el , con volteo de campanas y disparo de cohetes. 13.15 h · Inauguración de la zona de food-trucks en el jardín de Jaume I.

· Inauguración de la zona de en el jardín de Jaume I. 14.30 h · Inauguración del Recinto de la Marcha , en la avenida Europa.

· Inauguración del , en la avenida Europa. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo Resilientes .

· En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo . 17.45 h · En la plaza Major , Crida a la Festa , con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós.

· En la , , con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós. 18.00 h · En la plaza Major, III edición de La Crida Fest, con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul.

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