Programa de Sant Pasqual del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes
Todos los actos del primer día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 15 de mayo, el primer día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Viernes 15 de mayo
- 11.00 h · En la iglesia mayor San Jaime, misa en honor a san Isidro Labrador, con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad.
- 13.00 h · Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.
- 13.15 h · Inauguración de la zona de food-trucks en el jardín de Jaume I.
- 14.30 h · Inauguración del Recinto de la Marcha, en la avenida Europa.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo Resilientes.
- 17.45 h · En la plaza Major, Crida a la Festa, con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós.
- 18.00 h · En la plaza Major, III edición de La Crida Fest, con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul.
- 18.00 h · En la plaza Major, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 18.00 h · Punto informativo y pasacalle ambiental por el recinto de la vila y calles de alrededor.
- 19.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, santa misa y último día de novena. A continuación, procesión eucarística.
- 19.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con DJ Jose Nacho.
- 19.00 h · En la calle Raval del Carme, 2, tardeo con Alejandro Díaz.
- 19.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, tardeo flamenco con Rumba Sierra.
- 19.30 h · En la calle Salvador, 59, tardeo con Generación Z por el 20.º aniversario de la Peña Marexats.
- 20.00 h · En la calle València, 52, fiesta 10.º aniversario de la Peña Birra-real con DJ Cristian Sánchez.
- 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son.
- 22.45 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, cuartos de final del campeonato individual de pelota valenciana.
- 00.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5.
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