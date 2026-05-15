La UNED, con sede en Vila-real, consolida su modelo público de formación y certificación internacional en inglés

La UNED de Castellón, con sede en Vila-real, continúa consolidándose como referente en la formación y certificación internacional de inglés en la provincia tras los excelentes resultados obtenidos en las convocatorias oficiales de Pearson celebradas durante el presente curso académico.

En la primera convocatoria, celebrada en diciembre, más del 90% del alumnado logró superar con éxito los exámenes oficiales. Estos resultados tuvieron continuidad en la segunda convocatoria, realizada en marzo, donde el porcentaje de aprobados alcanzó un destacado 88,6% en los niveles B1, B2 y C1.

Los resultados obtenidos en ambas convocatorias refuerzan la consolidación de la UNED de Castellón tanto en la preparación lingüística en inglés como en la certificación oficial internacional del idioma.

La UNED de Castellón es actualmente la única universidad pública y la única institución pública de la provincia que ofrece una formación internacional de aprendizaje de inglés junto con una certificación internacional oficial reconocida para cualquier ámbito académico, profesional o personal.

Oferta formativa

La oferta formativa está dirigida a perfiles muy diversos: adolescentes, jóvenes, personas adultas y mayores que desean mejorar su nivel de inglés y obtener una acreditación válida internacionalmente. Todo ello dentro de un modelo de educación pública de calidad, accesible y orientado a las necesidades reales de la ciudadanía.

El director de la UNED Castellón, Alejandro Ribes Ferrer, ha destacado la firme apuesta de la institución por la formación internacional en inglés como una herramienta para abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales tanto a la gente joven como a personas adultas que desean seguir formándose.

En este sentido, ha subrayado la importancia de que la ciudadanía de la provincia de Castellón pueda prepararse y examinarse oficialmente sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia, facilitando además un modelo de aprendizaje flexible, accesible y adaptado al ritmo de cada estudiante. La formación puede realizarse tanto de manera presencial como online, permitiendo compatibilizar los estudios con la vida laboral y personal.

Asimismo, Alejandro Ribes Ferrer ha remarcado el compromiso de la UNED de Castellón con una educación pública de calidad y económicamente accesible para cualquier persona, favoreciendo que cada vez más ciudadanos puedan acceder a una formación internacional en inglés y a una certificación oficial reconocida en todo el mundo.

Desde la UNED se seguirán impulsando nuevas acciones formativas y convocatorias oficiales de certificación internacional con el objetivo de ampliar la cobertura educativa en la provincia y continuar acercando la formación internacional en idiomas a toda la sociedad castellonense.