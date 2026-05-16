Programa de Sant Pasqual del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado
Todos los actos del segundo día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 16 de mayo, el segundo día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Sábado 16 de mayo
- 08.30 h · En el restaurante La Brasa, inscripción para el XV Rally Vespa-real.
- 09.00 h · X Concurso de pintura rápida de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
- 10.00 h · En el pabellón Sebastián Mora, exhibición de gimnasia artística.
- 11.00 h · Desde la plaza de la Vila, pasacalle de los Bordegassos de Vilanova.
- 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet.
- 11.30 h · En el pabellón Campió Llorens, IV Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball.
- 12.00 h · En la Casa dels Mundina, inauguración de la exposición de bonsáis.
- 12.00 h · En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, toque Vila-real en fiestas pascualinas.
- 12.00 h · En el Gran Casino, entrega de los XXIX Premios Maig - Memorial Pasqual Batalla.
- 12.00 h · En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo.
- 12.00 h · En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de El Artriste.
- 16.30 h · En la plaza Major, concentración de peñas, entidades y vecinos para participar en la ofrenda.
- 17.00 h · En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con DJ Broch.
- 17.00 h · En la calle Betxí, 16, discomóvil con DJ Lore Nieto.
- 17.00 h · Ofrenda de flores con tapiz floral al patrón por la plaza Major, plaza Vila, calle Major Sant Jaume, calle Sant Pasqual y plaza Sant Pasqual. A continuación, tradicional hoguera.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, fiesta remember.
- 18.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, audición de carillón en memoria de Ana Viñes Rubert.
- 18.00 h · En la Fundació Caixa Rural Vila-real, concierto de piano.
- 18.00 h · En la calle Salvador, 60, actuación del grupo musical Resurrección.
- 18.00 h · En la calle Zumalacárregui, 41, discomóvil Peña Xe Quin Fum Fa con DJ Cuber.
- 18.00 h · En la calle Molí, 5, actuación de Lamaar Music.
- 18.00 h · En la calle Pere Gil, tardeo patrocinado por Bárbaro.
- 18.30 h · En la calle Puríssima, tardeo con DJ Kike GB.
- 18.30 h · Bou per la vila. Se exhibirá primero a ‘Pringoso’, de Gavira, y después ‘Invernizo’, de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota.
- 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, cena de sobaquillo y baile con orquesta.
- 22.00 h · En la plaza Major, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
- 22.00 h · En la plaza Major, Rock per la Llengua con Apologia, Esther y Auxili.
- 23.30 h · Bou embolat con los toros exhibidos por la tarde.
- 23.30 h · En la calle Ecce Homo, 61, XXXV Carajillada popular de la Peña Sifó.
- 00.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, San Pascual Opening Fest con DJ Óscar Alegre, Alberto Mollar, Nacho Bala, Requenakalero y Keko.
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