Programa de Sant Pasqual del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado

A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 16 de mayo, el segundo día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Sábado 16 de mayo

08.30 h · En el restaurante La Brasa , inscripción para el XV Rally Vespa-real .

· En el restaurante , inscripción para el . 09.00 h · X Concurso de pintura rápida de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

· de la Fundació Caixa Rural Vila-real. 10.00 h · En el pabellón Sebastián Mora , exhibición de gimnasia artística.

· En el pabellón , exhibición de gimnasia artística. 11.00 h · Desde la plaza de la Vila, pasacalle de los Bordegassos de Vilanova .

· Desde la plaza de la Vila, pasacalle de los . 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet .

· Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería . 11.30 h · En el pabellón Campió Llorens , IV Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball.

· En el pabellón , IV Torneo Ciudad de Vila-real de A-Ball. 12.00 h · En la Casa dels Mundina , inauguración de la exposición de bonsáis.

· En la , inauguración de la exposición de bonsáis. 12.00 h · En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, toque Vila-real en fiestas pascualinas.

· En el campanario de la basílica de Sant Pasqual, toque Vila-real en fiestas pascualinas. 12.00 h · En el Gran Casino , entrega de los XXIX Premios Maig - Memorial Pasqual Batalla .

· En el , entrega de los . 12.00 h · En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo.

· En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo. 12.00 h · En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de El Artriste .

· En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de . 16.30 h · En la plaza Major , concentración de peñas, entidades y vecinos para participar en la ofrenda.

· En la , concentración de peñas, entidades y vecinos para participar en la ofrenda. 17.00 h · En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con DJ Broch .

· En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con . 17.00 h · En la calle Betxí, 16, discomóvil con DJ Lore Nieto.

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