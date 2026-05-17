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Dan el Pasqualí d’Honor a Rafael Beltrán Moner

La lluvia solo deja brindar un homenaje a medias a Sant Pasqual en su día en Vila-real

Un súbito chubasco obliga a suspender la procesión al inicio de la ceremonia y todo apunta a que la trasladarán al próximo domingo, última jornada festiva

Foto de la misa en el interior de la basílica de Sant Pasqual.

Foto de la misa en el interior de la basílica de Sant Pasqual. / Mediterráneo

David Donaire

Vila-real

Homenaje a medias el que solo pudo realizar este domingo Vila-real a su patrón, Sant Pasqual. La mañana transcurrió con normalidad, con la celebración de la misa en el interior de la basílica, presidida por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, y con la participación de la Coral Sant Jaume, Veus de Cambra, l’Orquestra Supramúsica y la Unió Musical La Lira, que interpretaron la misa solemne dedicada a Vila-real del maestro Rafael Beltrán Moner.

Un célebre compositor, Hijo Predilecto de la ciudad, que se convirtió en gran protagonista de la ceremonia, ya que recibió de manos del prelado el reconocimiento de Pasqualí d’Honor 2026.

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Rafael Beltrán Moner, Hijo Predilecto de Vila-real, recibió el Pasqualí d'Honor 2026.

Rafael Beltrán Moner, Hijo Predilecto de Vila-real, recibió el Pasqualí d'Honor 2026. / Mediterráneo

Por la tarde, todo estaba preparado para la segunda parte del homenaje al patrón, como es la multitudinaria procesión. Sin embargo, un súbito chubasco obligó a suspender el desfile religioso por las calles. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que trasladarán la procesión al próximo domingo, día 24.

Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos

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