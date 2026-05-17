La lluvia obliga a suspender la procesión de las fiestas en Vila-real: la cabalgata se mantiene por ahora

La lluvia ha obligado a suspender este domingo por la tarde la procesión de las fiestas en honor a Sant Pasqual en Vila-real.

Aunque los actos de la mañana se han podido desarrollar con normalidad, entre ellos la misa, la climatología no ha acompañado después y minutos antes de sacar la imagen del santo a la calle, el obispo, Casimiro López-Llorente, ha anunciado el aplazamiento de la procesión.

Los aledaños de la basílica se han llenado de paraguas y la Policía Local ha desmontado el operativo de seguridad prevista por el desfile religioso.

La lluvia no ha permitido celebrar la procesión este domingo por la tarde en Vila-real. / Toni Losas

Aunque todavía no hay confirmación oficial, el prelado ha indicado que la intención inicial es trasladar la procesión el próximo domingo, día 24. La concentración de actos por la tarde, sumado al partido del Villarreal CF contra el Atlético de Madrid, hace que una posibilidad viable sea celebrarla por la mañana, ante la dificultad de compaginar un despliegue policial por la tarde debido al último choque liguero del conjunto groguet.

¿Y la cabalgata?

La cabalgata, que este año será nocturna para no solaparse con la procesión (aunque finalmente no se ha podido realizar), por ahora se mantiene tal y como estava prevista, a partir de las 22.00 horas, a expensas de la evolución meteorológica.

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Hay que recordar que este año el recorrido será más corto y en sentido inverso y, en vez de empezar por Escultor Ortells, partirá del cruce entre Ramón y Cajal y la Murá.