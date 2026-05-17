Programa de Sant Pasqual del 17 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo
Todos los actos del tercer día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 17 de mayo, el tercer día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Domingo 17 de mayo
- 08.00 h · Diana a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull por las calles de la ciudad.
- 08.30 h · En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores.
- 09.00 h · En el parque del Sauce Llorón, XXVIII Torneo de petanca Sant Pasqual 2026.
- 11.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, santa misa pontifical presidida por el obispo Casimiro López Llorente. Al finalizar, audición de carillón.
- 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís.
- 15.30 h · En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz.
- 16.00 h · En el Espai Jove, XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual.
- 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote.
- 18.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote.
- 18.00 h · Procesión en honor a Sant Pasqual. A continuación, santa misa.
- 19.30 h · En el camino Santa Cecília, primera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.
- 22.00 h · 61.ª Cabalgata de fiestas, con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza.
- 22.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 20, actuación de Els Enfields.
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