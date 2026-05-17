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Programa de Sant Pasqual del 17 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo

Todos los actos del tercer día de las fiestas en Vila-real

La cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real volverá a celebrarse enhorario nocturno, como ya ocurriera en el 2009.

La cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real volverá a celebrarse enhorario nocturno, como ya ocurriera en el 2009. / Mediterráneo

Néstor Marín

Néstor Marín

Vila-real

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 17 de mayo, el tercer día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 17 de mayo

  • 08.00 h · Diana a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull por las calles de la ciudad.
  • 08.30 h · En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores.
  • 09.00 h · En el parque del Sauce Llorón, XXVIII Torneo de petanca Sant Pasqual 2026.
  • 11.00 h · En la basílica de Sant Pasqual, santa misa pontifical presidida por el obispo Casimiro López Llorente. Al finalizar, audición de carillón.
  • 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
  • 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
  • 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís.
  • 15.30 h · En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz.
  • 16.00 h · En el Espai Jove, XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual.
  • 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote.
  • 18.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote.
  • 18.00 h · Procesión en honor a Sant Pasqual. A continuación, santa misa.

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Procesión en honor a Sant Pasqual.

Procesión en honor a Sant Pasqual. / MANOLO NEBOT ROCHERA

  • 19.30 h · En el camino Santa Cecília, primera prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.
  • 22.00 h · 61.ª Cabalgata de fiestas, con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza.
  • 22.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 20, actuación de Els Enfields.

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