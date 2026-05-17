Programa de Sant Pasqual del 17 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 17 de mayo, el tercer día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 17 de mayo

08.00 h · Diana a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull por las calles de la ciudad.

· Diana a cargo del por las calles de la ciudad. 08.30 h · En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores.

· En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores. 09.00 h · En el parque del Sauce Llorón, XXVIII Torneo de petanca Sant Pasqual 2026 .

· En el parque del Sauce Llorón, . 11.00 h · En la basílica de Sant Pasqual , santa misa pontifical presidida por el obispo Casimiro López Llorente . Al finalizar, audición de carillón.

· En la basílica de , santa misa pontifical presidida por el obispo . Al finalizar, audición de carillón. 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant , con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En la plaza Sant Ferran, , con hinchables, toboganes y juegos infantiles. 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant , con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En el jardín Botànic Calduch, , con hinchables, toboganes y juegos infantiles. 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís .

· En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia . 15.30 h · En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz.

· En la pista de la avenida Europa, campeonato local de bolo andaluz. 16.00 h · En el Espai Jove , XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual.

· En el , XXIV Campeonato de ajedrez Sant Pasqual. 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote.

· En la calle Crist de la Penitència, 77, concurso de guiñote. 18.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote.

· En la calle Pare Ramón Usó, 1, concurso de guiñote. 18.00 h · Procesión en honor a Sant Pasqual. A continuación, santa misa.

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Procesión en honor a Sant Pasqual. / MANOLO NEBOT ROCHERA