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Pendiente del tiempo hasta el final

La cabalgata de las fiestas vuelve a iluminar la noche de Vila-real 17 años después

La coincidencia con el día del patrón ha trasladado al horario nocturno el desfile organizado por las peñas, algo que no ocurría desde 2009

Galería de fotos de la cabalgata nocturna de las fiestas de Vila-real

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Galería de fotos de la cabalgata nocturna de las fiestas de Vila-real / Toni Losas

David Donaire

Vila-real

Hacía 17 años que no tenía lugar una noche como la de este domingo en Vila-real. La cabalgata de fiestas volvió a desfilar en horario nocturno, una circunstancia excepcional que no se producía desde 2009 y que permitió recuperar una estampa poco habitual en las celebraciones de Sant Pasqual: carrozas, peñas, música y ambiente tomando las calles cuando ya había caído el sol.

El cambio de horario vino motivado por la coincidencia del desfile con el día del patrón. La cabalgata, que normalmente se celebraba por la tarde, se trasladó a la noche para evitar que se solapara con la procesión en honor al santo, aunque finalmente esta no pudo realizarse por la lluvia.

La meteorología, de hecho, mantuvo la celebración pendiente del cielo hasta el último momento. La amenaza de lluvia obligó a seguir la evolución del tiempo con atención antes de confirmar el desarrollo de uno de los actos más multitudinarios y esperados.

No era la primera vez que Vila-real adoptaba esta medida excepcional. Para encontrar el precedente más cercano había que remontarse a 2009, cuando el calendario de fiestas coincidió con el de este 2026, del 15 al 24 de mayo, y la cabalgata también se celebró de noche. Once años antes, en 1998, el desfile ya había tenido igualmente carácter nocturno.

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El desfile, que organiza la Comissió de Penyes, presentó además novedades en su recorrido. Este año fue más corto y se desarrolló en sentido inverso al habitual. En lugar de arrancar desde Escultor Ortells, la comitiva partió desde el cruce entre la calle Ramón y Cajal y la avenida de la Murà, lo que modificó la imagen tradicional del desfile y redistribuyó al público a lo largo del itinerario.

Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos

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