Programa de Sant Pasqual del 18 de mayo: todos los actos y conciertos del lunes
Todos los actos del cuarto día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 18 de mayo, el cuarto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Lunes 18 de mayo
- 00.30 h · En el parque de la Mayorazga, actuación de la orquesta Panorama.
- 11.00 h · En la capilla del Cristo del Hospital, misa oficial. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad.
- 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de vaquillas y toros de la ganadería Capota.
- 17.00 h · I Transhumancia infantil por la calle Salvador.
- 17.30 h · En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «L’art del costurer: tradició, memòria i devoció».
- 18.00 h · En la zona de cadafals, Jugant, jugant, con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos.
- 18.30 h · En la plaza Major, XI Elaboración de allioli antes de la Xulla.
- 18.30 h · En la plaza Major, punto informativo «Recicla antes de que se corte el allioli».
- 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, xulla de sobaquillo y baile.
- 20.00 h · Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real.
- 21.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, xulla de sobaquillo y baile.
- 21.30 h · Xulla tradicional por las calles de la ciudad.
- 23.59 h · En la calle Salvador, 62, Xulla Fest Beu i Fuig con DJ Geri Hawk.
- 00.00 h · En la calle Exèrcit, 3, fiesta Nit de la Xulla de la Peña Fem Festa, con discomóvil.
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