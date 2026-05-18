Programa de Sant Pasqual del 18 de mayo: todos los actos y conciertos del lunes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 18 de mayo, el cuarto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Lunes 18 de mayo

00.30 h · En el parque de la Mayorazga, actuación de la orquesta Panorama .

· En el parque de la Mayorazga, actuación de la . 11.00 h · En la capilla del Cristo del Hospital , misa oficial. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad.

· En la capilla del , misa oficial. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y el hombre de más edad de la ciudad. 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de vaquillas y toros de la ganadería Capota .

· Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de vaquillas y toros de la ganadería . 17.00 h · I Transhumancia infantil por la calle Salvador.

· por la calle Salvador. 17.30 h · En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «L’art del costurer: tradició, memòria i devoció».

· En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «L’art del costurer: tradició, memòria i devoció». 18.00 h · En la zona de cadafals, Jugant, jugant , con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos.

· En la zona de cadafals, , con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos. 18.30 h · En la plaza Major , XI Elaboración de allioli antes de la Xulla .

· En la , . 18.30 h · En la plaza Major, punto informativo «Recicla antes de que se corte el allioli».

· En la plaza Major, punto informativo «Recicla antes de que se corte el allioli». 20.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, xulla de sobaquillo y baile.

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