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Programa de Sant Pasqual del 19 de mayo: todos los actos y conciertos del martes

Todos los actos del quinto día de las fiestas en Vila-real

Los vila-realenses celebran la macrocena de 'pa i porta'.

Los vila-realenses celebran la macrocena de 'pa i porta'. / Mediterráneo

Néstor Marín

Néstor Marín

Vila-real

A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 19 de mayo, el quinto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Martes 19 de mayo

  • 11.00 h · Actividad Árbol de la inclusión, dirigida a las familias de Vila-real.
  • 16.30 h · En Aquaesport, XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas.
  • 18.00 h · Bou per la vila con ‘Fraguador’, de Zalduendo; y ‘Alabado’, de El Soldao. A continuación, vaquillas de Capota.

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Imagen de una de las exhibiciones del 'bou al carrer' en las fiestas patronales de Sant Pasqual del pasado año 2024.

Imagen de una de las exhibiciones del 'bou al carrer' en las fiestas patronales de Sant Pasqual del pasado año 2024. / GABRIEL UTIEL

  • 18.00 h · En la plaza MajorJugant, jugant, musical infantil con Els Rokin’Xics.
  • 19.30 h · En la calle Soledat, 27, tardeo flamenco.
  • 21.00 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, XXIV Macrocena de ‘pa i porta’ de vecinos y vecinas de Vila-real.
  • 22.30 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y El Showman del Serrucho.
  • 23.00 h · Bou embolat con los toros de la tarde.

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