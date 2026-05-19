Programa de Sant Pasqual del 19 de mayo: todos los actos y conciertos del martes
Todos los actos del quinto día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 19 de mayo, el quinto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Martes 19 de mayo
- 11.00 h · Actividad Árbol de la inclusión, dirigida a las familias de Vila-real.
- 16.30 h · En Aquaesport, XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas.
- 18.00 h · Bou per la vila con ‘Fraguador’, de Zalduendo; y ‘Alabado’, de El Soldao. A continuación, vaquillas de Capota.
- 18.00 h · En la plaza Major, Jugant, jugant, musical infantil con Els Rokin’Xics.
- 19.30 h · En la calle Soledat, 27, tardeo flamenco.
- 21.00 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, XXIV Macrocena de ‘pa i porta’ de vecinos y vecinas de Vila-real.
- 22.30 h · En la plaza del Estadio de la Cerámica, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y El Showman del Serrucho.
- 23.00 h · Bou embolat con los toros de la tarde.
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