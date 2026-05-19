Programa de Sant Pasqual del 19 de mayo: todos los actos y conciertos del martes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 19 de mayo, el quinto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Martes 19 de mayo

11.00 h · Actividad Árbol de la inclusión , dirigida a las familias de Vila-real.

· Actividad , dirigida a las familias de Vila-real. 16.30 h · En Aquaesport , XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas.

· En , XVI Maratón popular de aquagym, hasta las 19.30 horas. 18.00 h · Bou per la vila con ‘Fraguador’, de Zalduendo; y ‘Alabado’, de El Soldao. A continuación, vaquillas de Capota.

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Imagen de una de las exhibiciones del 'bou al carrer' en las fiestas patronales de Sant Pasqual del pasado año 2024. / GABRIEL UTIEL