Vila-real activa el nuevo contrato para adecuar medio centenar de parques infantiles

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Servicios Públicos que encabeza la vicealcaldesa, Maria Fajardo, acaba de activar el plan de mejora y mantenimiento de los parques infantiles y zonas biosaludables de la ciudad, tras adjudicarse el nuevo contrato de servicio, después de más un año de trámites. Una contratación que acabó formalizándose el pasado mes de abril por un importe anual de 110.182 euros. El plan contempla actuaciones tanto preventivas como correctivas para cerca de 40 espacios ubicados en parques y jardines y 14 áreas de juego situadas en centros educativos.

El ámbito de actuación incluye espacios como los jardines y parques del Pilar, Jaume I, Josep Calduch, Melilla, de las Maestras, la Glorieta 20 de Febrer, Mayorazga, Botànic Calduch, Sant Pasqual, la Llibertat, Pinella, Sant Ferran, la Serra d’Irta, la plaza de Aliaga, la Panderola, el Pont de la Gallega, el Pou d’Amorós o l’Alguer, entre otros.

Al respecto, la edila Fajardo explica que el objetivo del contrato es “recuperar de manera progresiva el estado óptimo de estos espacios, garantizando la seguridad, la funcionalidad y la calidad de las zonas destinadas al juego infantil y a la actividad física de la ciudadanía”. E incide en que, en el marco de este contrato, se ha podido realizar una auditoría del estado de los espacios infantiles para trazar, paralelamente y cuando el presupuesto esté vigente, un plan de mejora global. Además, ha avanzado que la voluntad del consistorio es impulsar algún tipo de consulta ciudadana para conocer la opinión de las familias y usuarios sobre las necesidades de los parques y poder planificar esas inversiones “que el presupuesto aprobado nos puede permitir realizar”.

Primeras intervenciones

En cuanto al inicio de los trabajos, las primeras actuaciones se centrarán en la zona infantil y de aparatos biosaludables de la plaza de Sant Ferran, así como en el espacio de ocio situado entre las avenidas Italia y Bélgica, al sur del núcleo urbano, en el parque de la Mayorazga o en la Glorieta del 20 de Febrer. Además, el contrato ya ha permitido trasladar a la empresa adjudicataria diferentes avisos e incidencias detectadas en los últimos meses para priorizar las actuaciones más urgentes y organizar un calendario de intervenciones progresivo en toda la ciudad.

Un operario interviene en uno de los elementos de uno de los parques infantiles de Vila-real. / Mediterráneo

Entre las tareas de mantenimiento previstas destaca la reparación y reposición de elementos deteriorados de los parques infantiles, como la sustitución de asientos planos, de cuna, nido o inclusivos con arnés en columpios; la reposición de asientos de muelle; tapones, tapas, empuñaduras y asideros; la reparación de paneles de madera fenólica; la reposición de escaleras y toboganes; la instalación de carteles informativos o la sustitución de vallado perimetral metálico, entre otras actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y la accesibilidad de los espacios.

El proyecto incluye también la renovación y sustitución de juegos infantiles con la incorporación de nuevos elementos en diferentes parques de la ciudad, como juegos de muelle completos de una plaza, balancines, columpios de dos plazas de madera tratada en autoclave, toboganes de polietileno de alta densidad, torretas con tobogán, multijuegos infantiles, casitas de juego o estructuras tipo pirámide, con el objetivo de modernizar y ampliar la oferta lúdica de los espacios públicos.

Actuaciones de urgencia

Cabe recordar que, debido a la duración del proceso de adjudicación, la Concejalía de Servicios Públicos ya llevó a cabo actuaciones de urgencia en algunos de los espacios con mayor deterioro, como fue el caso del parque de l’Alguer.

La actuación forma parte del plan municipal para mejorar la seguridad, la accesibilidad y el estado general de los parques infantiles de Vila-real, con una intervención que combina la reparación de los elementos existentes y la incorporación de nuevos juegos. “El objetivo es desbloquear una mejora necesaria en espacios muy utilizados por las familias y avanzar hacia unos parques infantiles más dignos, seguros y adaptados a las necesidades de los más pequeños”, ha concluido Fajardo.