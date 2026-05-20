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La Bodeguilla de 'Mediterráneo', punto de encuentro en las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real

Representantes de la sociedad civil, políticos y empresariales han pasado este miércoles por el espacio festivo del periódico de Castellón

Fotogalería I Las imágenes de la Bodeguilla de 'Mediterráneo' de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real

Fotogalería I Las imágenes de la Bodeguilla de 'Mediterráneo' de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real

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Fotogalería I Las imágenes de la Bodeguilla de 'Mediterráneo' de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real / Manolo Nebot

Josep Carda

Vila-real

Un año más, y ya van unos cuantos, el periódico Mediterráneo no solo hace un seguimiento diario de las fiestas patronales de Sant Pasqual de Vila-real, sino que también está presente a través de su ya tradicional Bodeguilla que, en estos festejos, se ha desarrollado este miércoles en el hall del Gran Casino, en pleno centro de la ciudad.

Hasta allí se han acercado representantes políticos y empresariales de Vila-real y del resto de la provincia de Castellón, así como numerosos integrantes de asociaciones sociales, culturales, religiosas o vecinales de Vila-real que, nuevamente, han respondido con creces a la invitación formulada por el periódico de Castellón para compartir unas horas de celebración en estos festejos sampascualinos.

Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos

Tampoco ha faltado una amplia presencia de responsables de los cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Policía Local, quienes han confirmado a este rotativo que las fiestas de Sant Pasqual están discurriendo, al menos hasta el momento, con relativa tranquilidad y con escasos conflictos.

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Y es que Mediterráneo continúa tomando el pulso a la sociedad vila-realense en estas celebraciones patronales en las que la alta participación sigue siendo la tónica predominante. Unas celebraciones que se alargarán hasta el próximo domingo, 24 de mayo, cuando finalizarán de una manera atípica, al celebrarse en esa jornada la procesión por el patrón que tuvo que suspenderse el pasado domingo, día grande de Sant Pasqual, a causa de la lluvia.

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