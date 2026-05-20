Programa de Sant Pasqual del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 20 de mayo, el sexto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Miércoles 20 de mayo

10.30 h · En la iglesia arciprestal, subida al campanario. Horario de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

· En la iglesia arciprestal, subida al campanario. Horario de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. 12.00 h · En el Gran Casino , presentación del número 28 de la revista Font .

· En el , presentación del número 28 de la revista . 12.00 h · En el Forn d’Avall , inauguración de la bodeguilla de Poble .

· En el , inauguración de la bodeguilla de . 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Benavent .

· Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería . 13.00 h · En el Gran Casino, Bodeguilla del periódico Mediterráneo, hasta las 15.00 horas.

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