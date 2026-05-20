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Programa de Sant Pasqual del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

Todos los actos del sexto día de las fiestas en Vila-real

Galería de imágenes del empedrao en las peñas

Galería de imágenes del empedrao en las peñas / GABRIEL UTIEL

Néstor Marín

Néstor Marín

Vila-real

A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 20 de mayo, el sexto día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Miércoles 20 de mayo

  • 10.30 h · En la iglesia arciprestal, subida al campanario. Horario de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
  • 12.00 h · En el Gran Casino, presentación del número 28 de la revista Font.
  • 12.00 h · En el Forn d’Avall, inauguración de la bodeguilla de Poble.
  • 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Benavent.
  • 13.00 h · En el Gran Casino, Bodeguilla del periódico Mediterráneo, hasta las 15.00 horas.

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  • 17.00 h · En el recinto de la feria de atracciones, día popular con todas las atracciones a precios reducidos.
  • 17.30 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, merienda para socios y baile con Miguel Ángel.
  • 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros, de la ganadería Benavent, por la zona de cadafals.
  • 18.00 h · Fiestas con ECO en Vila-real, campaña itinerante de reciclaje de vidrio por el centro de la vila.
  • 19.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, revista hablada Camino, especial fiestas.
  • 19.30 h · En el camino Santa Cecília, segunda prueba del Concurso Sant Pasqual de colombicultura.
  • 20.30 h · En el Recinto de la Marcha, reparto de lotes de comida para el Concurso de empedraos.
  • 20.30 h · Embolada de un toro de corro, de la ganadería Benavent, en la zona de cadafals.
  • 21.30 h · En el Recinto de la Marcha, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
  • 22.00 h · En el Recinto de la Marcha, 39.º Concurso de empedraos para peñas. A continuación, actuación de la orquesta Centauro.

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