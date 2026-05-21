Una alegación de Vox al presupuesto municipal de Vila-real retrasará su entrada en vigor

El pleno de la corporación municipal de Vila-real aprobó el pasado 27 de abril el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 con los votos favorables del PSPV-PSOE, Compromís y los dos ediles no adscritos, Manu Rubert y Dora Saura; mientras que PP y Vox emitieron su voto negativo a las cuentas presentadas por socialistas y valencianistas.

Unas cuentas que, tras publicarse su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón, abrieron un periodo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, de manera que, de no haberse registrado ninguna, el presupuesto hubiera entrado en vigor este mismo jueves.

Sin embargo, según ha podido saber Mediterráneo, al menos el grupo municipal de Vox, con su portavoz Irene Herrero a la cabeza, sí que ha decidido alegar al documento económico municipal, lo que derivará en un retraso de unos 10 días más para que entre en vigor.

La alegación de la formación liderada por Herrero estaría relacionada con el convencimiento de Vox de que debería haberse incluido en el documento del presupuesto la inversión prevista para acometer la primera fase del ambicioso plan presentado en mayo del pasado año por la vicealcaldesa, Maria Fajardo, que permitirá renovar el alumbrado público de las áreas industriales y del extrarradio del casco urbano, acogiéndose a un programa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con una financiación de 1,6 millones de euros que deberá devolver el consistorio, con cero intereses, en varios años.

Expediente de modificación de créditos

Sin embargo, y como ha explicado a Mediterráneo el alcalde, José Benlloch, la inclusión de esta inversión y el préstamo correspondiente que se genera no era necesario incluirla en las cuentas, “por cuanto ya abrimos un expediente de modificación de créditos específico para ello, que tiene el visto bueno de la oficina presupuestaria, y con el objetivo de no retardar más la puesta en marcha de las cuentas del 2026 y, también, para no perder la inversión del Gobierno de España para este proyecto”.

La alegación de Vox obliga ahora a que el departamento de Intervención emita su informe al respecto, aunque la intención del ejecutivo local es llevar la desestimación de esta reclamación al pleno ordinario del próximo jueves, 28 de mayo; así como también la modificación de crédito necesaria para activar el plan de mejora de alumbrado público.

En cualquier caso, como apunta el alcalde Benlloch, el retraso de unos 10 días en la entrada en vigor del presupuesto afecta a diferentes acciones del consistorio, tales como el pago a proveedores o la dotación económica que se requiere para adjudicar intervenciones ya licitadas y que están a expensas de contar con el crédito que se incluye en las cuentas del 2026 para zanjar los últimos trámites.