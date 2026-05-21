Programa de Sant Pasqual del 21 de mayo: todos los actos y conciertos del jueves
Todos los actos del séptimo día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el jueves 21 de mayo, el séptimo día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Jueves 21 de mayo
- 11.00 h · En el parque de la Glorieta 20 de Febrer, Jugant, jugant, teatro de marionetas con Xarop Teatre.
- 11.00 h · En el corro, exposición de dibujos taurinos realizados por usuarios del Centro de Día de Personas con Discapacidad Psíquica de Vila-real.
- 11.00 h · En Multicines Sucre, Un san Pascual de cine, con exhibiciones a 3,50 euros.
- 12.00 h · En la calle Exèrcit, 3, fiesta Vermut Peña Fem Festa con discomóvil.
- 12.30 h · En la bodeguilla de Poble, entrega de premios del Concurso de la portada de Poble.
- 14.00 h · En el restaurante Els XIII, comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.
- 14.00 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado, fideuà con inscripción previa.
- 17.00 h · En la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, baile social.
- 17.00 h · En la plaza Sant Pasqual, XIII Encuentro de Pascuales y Pascualas y VIII Encuentro de apellidos Villarreal.
- 18.00 h · Bou per la vila con ‘Governante’, de Los Ronceles; y ‘Desgreñado’, de Hato Blanco. A continuación, vaquillas de Capota.
- 19.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro de Els XIII con las obras cómicas ‘Lío en el spa’ y ‘La real gana’.
- 21.30 h · En la plaza Major, Vila-real Talent con ‘Un viatge a l’inconscient’, una propuesta con magia, música, danza y talento local.
- 23.00 h · Bou embolat, con los toros de la tarde.
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