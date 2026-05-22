Marta Barrachina bendice a Casabó como candidato a la alcaldía de Vila-real por el PP en las elecciones municipales del 2027

La presidenta del PP en la provincia de Castellón y máxima representante de la Diputación, Marta Barrachina, ha aprovechado el tradicional almuerzo que los populares organizan con motivo de las fiestas patronales de Sant Pasqual para bendecir al líder local del PP, Adrián Casabó, como cabeza de lista de la candidatura para Vila-real que la formación presentará cara a las elecciones municipales del mayo del 2027.

En este sentido, Barrachina ha asegurado este viernes que "Vila-real merece más. Y solo el PP que lidera Adrián Casabó es garantía de solución, trabajo, esfuerzo y resultados". La presidenta del PPCS ha participado junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y el secretario general del PPCV, Carlos Gil, en el ágape festivo de los populares vila-realenses.

Marta Barrachina ha dirigido unas palabras a los asistentes al almuerzo del PP de las fiestas de Sant Pasqual. / Mediterráneo

"Esta gran ciudad merece la responsabilidad de la gestión y las soluciones a todos los problemas creados por el PSOE". "Un gobierno rendido al caos y a la improvisación que tiene en el PP su solución de la mano de nuestro presidente local, Adrián Casabó", ha manifestado la dirigente provincial.

El gobierno del PSOE "está agotado y nosotros tenemos un proyecto claro y serio para la ciudad, que hoy sufre una tasa de basuras impuesta que no ha supuesto una mejora en el servicio". Como ha relatado Marta Barrachina, "pagar más, para recibir menos". Y, "porque ni siquiera el gobierno socialista de Vila-real es capaz de cumplir con sus obligaciones".

Administrar el Ayuntamiento

En ese sentido, la presidenta provincial del PPCS ha lanzado un mensaje de apoyo a las empresas y autónomos que, ha dicho, "hoy siguen sin cobrar porque el PSOE gobierna. El PP lo solucionará cuando administre el Ayuntamiento. Porque esa es la voluntad de Adrián Casabó, ser útil a su ciudad".

Hacerlo, ha manifestado Marta Barrachina, "con responsabilidad de gobierno y fiscalizando hasta el céntimo el dinero público con el que hoy el alcalde juega malgastando a costa de los ciudadanos. Porque no hay dinero para rebajar tasas e impuestos, pero sí para comprar edificios que hipotecan la tesorería municipal".

"Este caos tiene sus días contados", ha declarado la presidenta provincial del PPCS, "porque Vila-real confía en Adrián Casabó para dar un vuelco a esta situación tan lesiva para los intereses del conjunto de los ciudadanos". En este sentido, Barrachina ha apelado "al orgullo de ciudad, al valor de Vila-real y sus tradiciones, a la unión de todo un pueblo que en fiestas demuestra su músculo. El que hará posible el cambio necesario para el que ya queda menos".